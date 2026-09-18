Warren Buffett deja la presidencia de Berkshire Hathaway tras 50 años al frente

Después de medio siglo tomando las decisiones desde la cima, Warren Buffett deja la presidencia de Berkshire Hathaway y abre una nueva etapa para uno de los conglomerados más conocidos de Estados Unidos. A sus 96 años, el legendario inversionista conservará un asiento en el consejo de administración, pero será Howard G. Buffett, su hijo, quien asuma de inmediato la presidencia.

La compañía informó el cambio este viernes. Buffett pasará a ocupar el cargo de presidente emérito, mientras Greg Abel continuará como director ejecutivo, puesto que asumió después de que Buffett dejara las riendas ejecutivas de Berkshire.

La salida de la presidencia no significa que Buffett desaparezca de la empresa. El inversionista seguirá participando en el consejo y mantendrá su posición como accionista. En su carta a los inversionistas, explicó que considera que este es el momento adecuado para avanzar con la transición.

“El tiempo siempre gana. Sin embargo, ha sido generoso conmigo”, escribió Buffett en su carta a los accionistas. “Me ha dado la oportunidad de ver a Berkshire alcanzar un punto en el que tengo más confianza que nunca en el futuro”.

Howard Buffett toma el control de la presidencia

Howard G. Buffett no llega de cero al nuevo cargo, forma parte del consejo de administración de Berkshire Hathaway desde 1993, por lo que acumula 33 años dentro de la junta. Además, desde 1999 dirige como presidente y director ejecutivo la Fundación Howard G. Buffett, una organización enfocada en seguridad alimentaria mundial y mitigación de conflictos.

¿Y qué hará o en qué se diferenciarán sus funciones de las de Greg Abel? Mientras Abel dirige las operaciones como CEO, Howard Buffett tendrá la responsabilidad de preservar la cultura y los valores que su padre construyó durante décadas.

“El impacto de Warren en Berkshire y en sus propietarios no tiene parangón en la historia de los negocios en Estados Unidos”, manifestó Abel, director ejecutivo de Berkshire Hathaway. “La cultura que Warren construyó y los valores que defendió seguirán siendo el corazón de Berkshire, y Howard será su guardián”.

Una transformación que multiplicó el valor de Berkshire

Buffett comenzó a transformar Berkshire Hathaway hace décadas, cuando la compañía todavía tenía raíces en la industria textil. Con el paso del tiempo, convirtió el grupo en un enorme conglomerado con participaciones e intereses en diferentes sectores.

El resultado también puede observarse en el comportamiento de sus acciones. Entre 1965 y 2024, los títulos de Berkshire Hathaway acumularon una ganancia superior al 5,500,000%, frente a un avance de más de 39,000% del índice S&P 500 durante el mismo periodo, según la carta anual de Buffett de 2025.

Ese desempeño convirtió a Buffett en una de las figuras más reconocidas del mundo de las inversiones. El llamado “Oráculo de Omaha” acumulaba una fortuna estimada en $145 mil millones de dólares, de acuerdo con el Índice de Multimillonarios de Bloomberg.

Greg Abel ya dirige Berkshire Hathaway

La sucesión en la dirección de Berkshire Hathaway comenzó desde mayo de 2025, cuando Buffett comunicó que Abel sería su sucesor como director ejecutivo. La transferencia del puesto ocurrió a finales del año pasado.

Michael Winters, profesor de administración de la Escuela de Negocios Mendoza de la Universidad de Notre Dame, destacó el proceso de transición.

“Warren Buffett abordó la sucesión del mismo modo que siempre ha abordado las inversiones”, afirmó Winters. “En lugar de dejar el futuro de Berkshire en manos de una sola decisión o un momento de crisis, planificó su sucesión con años de antelación y llevó a cabo la transición paso a paso”.

Buffett también explicó por qué decidió dejar ahora la presidencia.

“Desde el principio tenía muchísimas expectativas puestas en él, y las ha superado con creces”, escribió Buffett sobre Abel. “Se ha hecho cargo del puesto de director ejecutivo en todos los sentidos”.

El futuro de Berkshire queda así dividido entre dos figuras. Abel estará al frente de la operación diaria, mientras Howard Buffett asumirá la presidencia y tendrá entre sus principales responsabilidades proteger la identidad empresarial que su padre desarrolló durante décadas.

Para los accionistas, el cambio marca el cierre de una etapa histórica. Buffett, sin embargo, dejó claro que seguirá cerca de Berkshire: “Haber sido su presidente ha sido el privilegio de mi vida, y nunca he dado por sentada su confianza”.

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