La posibilidad de que los jubilados estadounidenses reciban menos dinero por sus años de trabajo vuelve a generar preocupación entre millones de familias. El futuro de los pagos del Seguro Social se encuentra bajo presión por los problemas financieros del programa, una situación que podría modificar los ingresos mensuales de quienes dependen de estos beneficios para cubrir sus gastos durante la jubilación.

Las proyecciones del Comité para un Presupuesto Federal Responsable (CRFB) advierten que los beneficiarios podrían enfrentar una reducción del 24% en sus pagos para 2032 si no se realizan cambios en el financiamiento del programa. En algunos estados, el recorte mensual podría alcanzar los $556 dólares, de acuerdo con las estimaciones de la organización.

El problema está relacionado con la posibilidad de que los fondos destinados a cubrir las prestaciones del Seguro Social no sean suficientes para mantener los pagos completos. El CRFB señaló que faltan menos de siete años para la fecha prevista de insolvencia y pidió a los legisladores actuar para evitar que los jubilados reciban menos dinero.

“Dado que faltan menos de siete años para que se prevea la insolvencia de la Seguridad Social, los responsables políticos deben implementar cambios en el programa lo antes posible”, advirtió el organismo en su informe.

Estos son los 15 estados donde los recortes serían mayores:

Connecticut: $556 dólares mensuales .

. Nueva Jersey: $554 dólares.

Nuevo Hampshire: $554 dólares.

Delaware: $549 dólares.

Maryland: $541 dólares.

Washington: $531 dólares.

Minnesota: $530 dólares.

Massachusetts: $527 dólares.

Michigan: $523 dólares.

Utah: $523 dólares.

Virginia: $522 dólares.

Kansas: $520 dólares.

Pensilvania: $519 dólares.

Rhode Island: $519 dólares.

Vermont: $516 dólares.

Connecticut encabezaría la lista con una posible reducción de $556 dólares al mes. En el caso de Nueva Jersey y Nuevo Hampshire, la disminución alcanzaría los $554 dólares, mientras que Vermont registraría el recorte más bajo entre los 15 estados mencionados, con $516 dólares mensuales.

Por separado, un informe de los administradores del Seguro Social estimó que los recursos disponibles únicamente permitirían cubrir el 78% de las prestaciones programadas para 2032. Si el Congreso no aprueba medidas para resolver el déficit, esto representaría una reducción del 22% en los pagos de los beneficiarios.

La diferencia entre ambas proyecciones responde a los cálculos utilizados por cada organismo, aunque las dos coinciden en señalar el riesgo de que los jubilados dejen de recibir el monto completo de sus prestaciones.

En medio de este panorama, el senador demócrata Bernie Sanders presentó una propuesta para aumentar los beneficios del Seguro Social en $2,400 dólares al año, equivalentes a $200 dólares mensuales. La iniciativa busca incrementar los ingresos de los beneficiarios sin elevar los impuestos a los hogares que reciben $250,000 dólares anuales o menos.

La propuesta representa una alternativa frente a las advertencias sobre el financiamiento del programa, aunque el futuro de los pagos dependerá de las decisiones que tome el Congreso. Mientras tanto, millones de jubilados continúan dependiendo del Seguro Social como una de sus principales fuentes de ingresos, por lo que cualquier modificación en sus prestaciones podría tener consecuencias directas en sus presupuestos familiares.

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