El comportamiento de las principales divisas internacionales vuelve a colocar al mercado cambiario mexicano en un escenario de fuertes movimientos, en una jornada en la que el valor del dólar y la respuesta del peso reflejan las presiones que enfrenta la moneda nacional frente al entorno financiero global. Las operaciones de los inversionistas durante las últimas sesiones han marcado un cambio importante en la trayectoria del tipo de cambio.

Este jueves 19 de noviembre, el dólar estadounidense se cotiza en un promedio de $18.87 pesos mexicanos en el mercado interbancario y electrónico. La moneda nacional registró una jornada complicada el miércoles, cuando sufrió una de sus mayores depreciaciones recientes frente al billete verde, después de que la divisa estadounidense avanzara en los mercados internacionales.

Durante la recta final de las operaciones del miércoles, el peso mexicano cotizaba en 18.8640 unidades por dólar, lo que representó una caída del 2.4%. La depreciación también llevó al tipo de cambio a tocar un máximo de 18.9320 pesos por dólar durante la sesión, mientras que la moneda mexicana presentó el peor desempeño dentro de una cesta de las principales divisas monitoreadas por Reuters.

Este retroceso representó la mayor pérdida diaria del peso mexicano desde abril de 2025. El movimiento estuvo relacionado con el fortalecimiento generalizado del dólar, que avanzó frente a distintas monedas internacionales y presionó a las divisas de mercados emergentes, entre ellas la mexicana.

Por su parte, el Banco de México (Banxico) informó que el tipo de cambio de referencia, calculado a partir del promedio de las operaciones bancarias, cerró el miércoles 18 de noviembre en $18.8456 pesos por dólar. Esta cotización refleja el comportamiento de la moneda estadounidense durante la jornada anterior y permite observar el impacto de la depreciación registrada por el peso.

En cuanto al precio del dólar en el mercado cambiario, que presenta variaciones a lo largo del día, el tipo de cambio cerró el miércoles 18 de noviembre en $18.86 pesos por unidad. Esta referencia permite conocer el comportamiento de la divisa estadounidense en las operaciones del mercado, aunque puede presentar diferencias respecto a los precios de compra y venta que ofrecen las instituciones bancarias a sus clientes.

Por otro lado, el tipo de cambio FIX, publicado en el Diario Oficial de la Federación (DOF) y determinado por Banxico, quedó establecido en $18.6723 pesos por dólar para este jueves. Esta cotización oficial se utiliza como referencia para determinadas operaciones financieras y obligaciones denominadas en moneda extranjera, aunque no representa necesariamente el precio disponible en las ventanillas de los bancos.

En cuanto al tipo de cambio aplicable al pago de obligaciones denominadas en dólares estadounidenses, Banxico estableció una referencia de $18.4677 pesos por cada divisa verde.

Tipo de cambio del dólar hoy en bancos de México

De acuerdo con las cotizaciones disponibles para este jueves 19 de noviembre, el precio promedio del dólar en las instituciones bancarias se ubica en $18.4446 pesos a la compra y $18.8757 pesos a la venta. Estas cantidades representan referencias generales del mercado bancario, aunque cada institución establece sus propios precios para las operaciones con sus clientes.

Estas son las cotizaciones registradas en algunos de los principales bancos que operan en México:

Afirme: compra en $17.90 pesos y venta en $19.40 pesos.

Banco Azteca: compra en $17.55 pesos y venta en $19.39 pesos.

Banamex: compra en $18.29 pesos y venta en $19.44 pesos.

Banorte: compra en $17.70 pesos y venta en $19.25 pesos.

BBVA México: compra en $18.01 pesos y venta en $19.26 pesos.

Scotiabank: compra en $17.90 pesos y venta en $19.10 pesos.

Entre las instituciones consultadas, Banamex ofrece el precio de compra más alto, con $18.29 pesos por dólar, una referencia favorable para quienes buscan vender sus billetes verdes al banco. En cambio, Scotiabank tiene el precio de venta más bajo, con $19.10 pesos por unidad, por lo que representa la alternativa más económica entre las instituciones de esta lista para quienes necesitan adquirir dólares.

Las diferencias entre los precios de compra y venta responden a las condiciones comerciales de cada institución y a los movimientos del mercado cambiario. Por esta razón, el precio que recibe una persona al vender sus dólares no necesariamente coincide con el que debe pagar para adquirir la misma cantidad de moneda estadounidense.

Para los mexicanos que viven y trabajan en Estados Unidos, las variaciones del tipo de cambio también tienen un efecto directo en el dinero que reciben sus familiares en México. Las compañías especializadas en transferencias internacionales manejan cotizaciones propias, que determinan cuántos pesos mexicanos se entregan por cada dólar enviado desde el extranjero.

Estas son las referencias disponibles para este jueves 19 de noviembre:

Western Union: $18.17 pesos por dólar.

MoneyGram: $19.29 pesos por dólar.

Wise: $18.71 pesos por dólar.

Entre las compañías consultadas, MoneyGram presenta la cotización más alta, con $19.29 pesos por cada dólar enviado, mientras que Western Union registra la más baja, con $18.17 pesos. Wise, por su parte, ofrece una referencia de $18.71 pesos por unidad.

Para las familias mexicanas que reciben remesas desde Estados Unidos, estas diferencias pueden influir en la cantidad de dinero que llega a sus hogares. El monto final también depende de las comisiones, los cargos por transferencia y las condiciones particulares de cada servicio; además, el tipo de cambio aplicado puede variar dependiendo del momento en que se complete la operación.

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