Información de algunos eventos anunciados para entrega de pavos y demás alimentos el fin de semana previo a la semana de Thanksgiving Day en el área de Los Ángeles. (La información contenida en este artículo es responsabilidad de las organizaciones).

Weingart East Los Angeles YMCA

Durante 12 años, la Weingart East Los Angeles YMCA ha llevado esperanza y calidez festiva a miles de familias locales durante el Día de Acción de Gracias, a través de su campaña anual de entrega de pavos (Community Turkey Drive).

Esta tradición continúa este sábado 21 de noviembre, cuando voluntarios y miembros del equipo de la YMCA, junto con el asambleísta Mark González, distribuirán más de 2,000 comidas festivas a familias que enfrentan inseguridad alimentaria en esta temporada. Además de un pavo, cada familia recibirá productos frescos y alimentos no perecederos para acompañarlo.

El evento sirve como recordatorio de lo que hace tan especial a East Los Ángeles: vecinos ayudando a vecinos, una comunidad que se une para apoyarse a sí misma y el valor de retribuir a los demás.

A través de su programa ‘Feed LA’, y gracias a las generosas donaciones de diversos colaboradores, la YMCA of Metropolitan Los Angeles —el Centro para el Bienestar Comunitario— distribuirá miles de comidas festivas en 20 eventos durante esta temporada de Acción de Gracias. Esto se suma a la labor que la YMCA realiza durante todo el año para garantizar que decenas de miles de familias necesitadas cuenten con seguridad alimentaria.

La campaña anual de entrega de pavos es gratuita y está abierta al público. Mariachi Plaza, 1831 E. 1st St., Los Ángeles, CA, 90033.

Sábado 21 de noviembre (8:00 a.m. al mediodía)

8:00 a.m. – 9:30 a.m. Entrega de pavos a organizaciones comunitarias y entidades sin fines de lucro.

10:00 a.m. – Comienza la distribución al público.

10:30 a.m. – 10:45 a.m. – Breve programa de intervenciones/discursos.

12:00 p.m. – Finaliza la distribución al público.

Vecinos del Distrito 13 de Los Ángeles llegaron el viernes al Dream Center Foundation para recibir pavos en evento organizado por el concejal Hugo Soto-Martínez y organizaciones comunitarias. Crédito: Oficina de Hugo Soto-Martínez | Cortesía

Long Beach Rescue Mission

Long Beach Rescue Mission (LBRM) llevará a cabo tres eventos gratuitos de Acción de Gracias para personas y familias necesitadas durante esta temporada. Los eventos comienzan con una entrega de cajas de alimentos este sábado y concluyen con un desayuno el día de Acción de Gracias.

Calendario de eventos:

● Entrega de cajas de alimentos: sábado 21 de noviembre, de 9:00 a.m. a 12:00 p.m.

● Cena de Acción de Gracias: miércoles 25 de noviembre, de 2:00 p.m. a 6:00 p.m.

● Desayuno de Acción de Gracias: jueves 26 de noviembre, de 7:00 a.m. a 11:00 a.m.

Ubicación: 1335 Pacific Ave., Long Beach, CA 90813

“Acción de Gracias consiste en reunirse alrededor de la mesa, y nadie en nuestra comunidad debería quedarse fuera. Estos eventos son nuestra forma de decirle a cada vecino que cruza nuestras puertas: te vemos, eres bienvenido y aquí hay esperanza”, dijo el capellán Jeff Levine, presidente y director ejecutivo de Long Beach Rescue Mission.

LBRM invita a voluntarios a colaborar en los tres eventos. Las personas, empresas y congregaciones también pueden patrocinar comidas: Con solo $24.30 se patrocinan 10 comidas. Con $243 se patrocinan 100 comidas. Para ser voluntario, comuníquese con Noelle Marshall a nmarshall@lbrm.org. Para patrocinios y donaciones, comuníquese con Kyle Patterson a kpatterson@lbrm.org.

Adamson Ahdoot en Altadena y Pasadena

El bufete de abogados Adamson Ahdoot llevará a cabo su segunda entrega anual de pavos para el Día de Acción de Gracias el domingo 22 de noviembre, de 10:00 a.m. a 1:00 p.m., en la escuela New Horizon School Pasadena, ubicada en 651 Orange Grove Blvd.

La firma planea distribuir 500 pavos gratuitos a los sobrevivientes del incendio Eaton y a otras familias de la zona que necesiten un poco de ayuda adicional para su cena de Acción de Gracias.

Adamson Ahdoot realizó su primera entrega el año pasado, después de que el incendio Eaton desplazara a varias familias en Altadena y Pasadena. Este mes de noviembre marca el segundo Día de Acción de Gracias desde el siniestro. Dado que muchos vecinos aún enfrentan los gastos diarios que conlleva la reconstrucción, el bufete regresa a Pasadena, donde voluntarios y colaboradores locales ayudarán a entregar los pavos antes de la festividad.

“Como bufete de abogados con sede en Los Ángeles, nos enorgullece poder retribuir a la misma comunidad que deposita su confianza en nosotros. Muchos de nosotros tenemos amigos y familiares que se vieron afectados directamente por el incendio Eaton”, señaló Christopher Adamson, cofundador de Adamson Ahdoot.

Maximus Law en Lawndale

Este lunes 23 de noviembre, Maximus Law va a regalar 100 pavos gratis a las familias de Lawndale y el South Bay en sus oficinas. Es un pavo por familia, hasta que se acaben. “Somos nuevos en Lawndale y queremos echarle la mano a la comunidad que nos ha recibido tan bien”, dijo la firma en un comunicado. El evento será de 11 am a 4 pm en el 14516 Hawthorne Blvd en Lawndale.