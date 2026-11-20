La seguridad de los datos personales vuelve a estar bajo presión en el sector financiero estadounidense. Una nueva vulneración tecnológica puso en alerta a algunos de los principales bancos y redes de pago del país, en un episodio que ha despertado preocupación por la exposición de información privada y los posibles intentos de fraude contra sus clientes.

JPMorgan Chase, considerado el banco más grande de Estados Unidos, confirmó que algunos datos de sus clientes quedaron expuestos después de que piratas informáticos vulneraran los sistemas de empresas proveedoras externas. Ante esta situación, la institución anunció que contactará directamente a las personas perjudicadas y les ofrecerá asistencia, incluido un servicio gratuito de monitoreo de crédito.

La entidad explicó que el apoyo estará disponible “cuando corresponda”, en referencia a los usuarios cuya información personal haya resultado comprometida. Las investigaciones preliminares apuntan a que los atacantes consiguieron acceder a registros de marketing y contacto que estaban almacenados en las plataformas de sus contratistas.

Entre la información potencialmente expuesta figuran nombres y direcciones de correo electrónico. Sin embargo, una revisión de Reuters sobre los archivos difundidos por el grupo de ciberextorsión n0n identificó más de 16,000 correos electrónicos de clientes, algunos acompañados de números telefónicos y códigos postales, así como 124 direcciones corporativas que aparentemente pertenecen a empleados del banco.

La revista Newsweek señaló que los registros podrían estar relacionados con el programa Reserve de JPMorgan Chase, una tarjeta de crédito disponible por invitación y dirigida generalmente a personas con al menos $10 millones de dólares en activos bajo gestión.

El riesgo de fraude aumenta por los datos expuestos

Aunque la información comprometida no incluiría datos de tarjetas bancarias, las direcciones de correo electrónico pueden convertirse en una herramienta para preparar ataques de phishing y otros intentos de suplantación de identidad.

Los delincuentes podrían aprovechar esos datos para enviar mensajes fraudulentos que aparenten proceder de JPMorgan Chase o de otras instituciones financieras. Por ello, el banco pidió desconfiar de comunicaciones sospechosas y evitar abrir enlaces cuya procedencia no pueda verificarse.

La institución también aseguró que sus operaciones centrales no sufrieron daños y que sus servicios continúan funcionando con normalidad. Hasta el momento, no ha identificado públicamente a las empresas contratistas afectadas ni ha precisado cuándo ocurrió la intrusión.

Visa y Mastercard también reconocieron incidentes

El problema no se limita a JPMorgan Chase. Visa y Mastercard también informaron sobre exposiciones de información vinculadas con proveedores externos, aunque ambas compañías descartaron afectaciones a sus redes de procesamiento de pagos.

Visa relacionó el incidente con un prestador de servicios de la región Asia-Pacífico, mientras que Mastercard confirmó que una cantidad limitada de correos electrónicos y otros datos ajenos a pagos quedó expuesta entre un grupo reducido de participantes de un programa de beneficios.

En los tres casos, las compañías sostuvieron que los números de tarjetas y la infraestructura de pagos no resultaron comprometidos.

El ciberataque ocurre en medio de fallas tecnológicas en Estados Unidos

JPMorgan Chase también aclaró que esta vulneración no tiene “ninguna relación” con las interrupciones que experimentaron algunos clientes al realizar operaciones bancarias a comienzos de semana. Según la institución, aquellos problemas respondieron exclusivamente a un “fallo de software”.

La coincidencia ocurre en una semana complicada para los servicios tecnológicos estadounidenses. Entre los incidentes recientes figuran interrupciones del correo electrónico de Microsoft, suspensiones de vuelos ordenadas por la Administración Federal de Aviación (FAA) y problemas en sistemas bancarios y comunicaciones internas clasificadas de la Agencia de Seguridad Nacional (NSA).

Tras las interrupciones financieras, la Oficina del Contralor de la Moneda (OCC) consultó a distintas entidades para conocer el alcance de las fallas y la comunicación con sus clientes. Mientras tanto, funcionarios de la administración Trump señalaron que no existen pruebas que relacionen los cortes tecnológicos registrados con ataques informáticos.

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