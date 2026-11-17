Realizar una transferencia, consultar el saldo de una cuenta o pagar desde el celular son operaciones que millones de personas hacen diariamente sin pensarlo demasiado. Sin embargo, cuando la tecnología falla, estas actividades pueden convertirse en una completa pesadilla, afectando la propia dinámica económica del país, y más cuando se trata de los principales bancos de los Estados Unidos.

Eso fue lo que ocurrió este lunes, cuando clientes de varios de los principales bancos reportaron dificultades para utilizar sus servicios. JPMorgan Chase, Bank of America, US Bank, Wells Fargo, Capital One y Truist estuvieron entre las instituciones mencionadas en Downdetector. Para las primeras horas del martes, el portal ya mostraba que las interrupciones habían terminado y que los servicios estaban funcionando nuevamente con normalidad.

Chase concentró la mayoría de las quejas

JPMorgan Chase registró el mayor volumen de reportes. Cerca de las 2 p. m., hora del Este, alrededor de 4,800 usuarios habían informado problemas, principalmente para ingresar a sus cuentas, consultar saldos y realizar transferencias. Algunos clientes recibieron mensajes que indicaban que ciertos servicios no estaban disponibles y que debían intentarlo más tarde.

El banco confirmó que enfrentaba una falla técnica y descartó un ciberataque.

“Debido a un problema técnico, algunas transacciones están tardando más de lo habitual en completarse, pero los clientes siguen teniendo acceso a sus cuentas y fondos”, declaró un portavoz de Chase. “Estamos trabajando para resolverlo lo antes posible”.

Posteriormente, la institución explicó en redes sociales que un fallo de software había afectado a otros bancos durante operaciones realizadas mediante sus sistemas de pago compartidos.

Qué pasó con otros bancos y Zelle

Bank of America también recibió reportes relacionados con cajeros automáticos, banca móvil y servicios en línea. Sin embargo, un portavoz aseguró que sus sistemas funcionaron con normalidad durante toda la jornada.

En US Bank, los clientes señalaron dificultades para ingresar a sus cuentas, utilizar la aplicación y transferir dinero. La entidad aclaró que sus sistemas no fueron afectados directamente, aunque algunos pagos mediante Zelle podían experimentar retrasos.

Los usuarios de Wells Fargo reportaron problemas para iniciar sesión, consultar sus saldos y completar transacciones.

Capital One, por su parte, afirmó que sus operaciones continuaron funcionando normalmente.

Zelle también recibió quejas por retrasos en los pagos, aunque la compañía sostuvo que su plataforma operaba correctamente. Según explicó a CBS News, las dificultades podían estar relacionadas con las instituciones financieras que administran las cuentas de sus usuarios.

Tres fallas tecnológicas en pocos días

Los problemas bancarios ocurrieron después de otras interrupciones importantes en Estados Unidos. Microsoft restableció sus servicios Outlook y Teams tras una caída que afectó a usuarios, empresas y organismos gubernamentales. Además, problemas técnicos relacionados con routers llevaron a la Administración Federal de Aviación (FAA) a detener temporalmente las operaciones aéreas en todo el país.

“Al analizar los detalles, cada uno tiene una explicación lógica por sí solo, pero todos apuntan a un tema común: la complejidad y la fragilidad de los sistemas de los que dependemos a diario”, declaró Mike Chapple, experto en tecnología de la información de la Universidad de Notre Dame, a CBS News.

Karen Panetta, decana de ingeniería de posgrado de la Universidad de Tufts, también señaló las consecuencias de estas dependencias tecnológicas:

“Desafortunadamente, cuando uno de estos proveedores de infraestructura sufre interrupciones, las consecuencias se magnifican. Las múltiples entidades que dependen de esos servicios también se ven afectadas”, aseguró Panetta.

Aunque las operaciones bancarias regresaron a la normalidad, el incidente evidenció cómo una falla técnica en una institución puede repercutir en otras empresas financieras y afectar a miles de consumidores que dependen de las mismas redes de pago.

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