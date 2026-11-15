10 trabajos en EE.UU. que ofrecen alojamiento gratis, y algunos no requieren título universitario

Conseguir estabilidad económica en Estados Unidos no depende únicamente de cuánto dinero se gana cada semana. El costo de la vivienda puede consumir una parte considerable del salario, por lo que encontrar un empleo que incluya un lugar donde vivir representa una ventaja importante para quienes buscan reducir sus gastos mensuales.

Aunque no es un beneficio habitual en el mercado laboral, existen distintas ocupaciones en las que las empresas, familias o instituciones proporcionan alojamiento a sus trabajadores. Algunas oportunidades están disponibles para personas sin licenciatura universitaria, mientras que otras requieren preparación especializada o experiencia profesional.

De acuerdo con una recopilación publicada por The Penny Hoarder, estos son 10 trabajos en Estados Unidos que pueden incluir alojamiento gratis como parte de sus beneficios laborales, es como si tuvieras una casa donde vivir sin tenerla que pagar.

1. Empleado de crucero

Los trabajadores de cruceros reciben alojamiento a bordo durante sus contratos, además de la posibilidad de conocer diferentes destinos. Hay vacantes para cocineros, camareros, artistas, personal de limpieza, paramédicos y empleados de casinos. El salario promedio de estos trabajadores ronda los $49,000 dólares anuales, según la información recopilada por The Penny Hoarder.

2. Guardaparques

Quienes disfrutan trabajar al aire libre pueden encontrar oportunidades como guardaparques. Algunas posiciones incluyen alojamiento dentro de parques naturales o instalaciones administradas por el gobierno. Los ingresos de los puestos mejor pagados pueden superar los $66,000 dólares anuales, aunque la remuneración y los beneficios cambian según la categoría y la ubicación.

3. Superintendente de edificios

Los administradores de complejos residenciales pueden recibir un apartamento dentro de la propiedad como parte de su compensación. Sus funciones incluyen supervisar el mantenimiento, atender solicitudes de los residentes y coordinar reparaciones. En algunos casos, la vivienda sustituye total o parcialmente el pago de alquiler.

4. Cuidador interno

Los cuidadores que viven en el domicilio de las personas a las que atienden pueden recibir alojamiento y alimentación. Sus responsabilidades suelen incluir asistencia con actividades cotidianas, acompañamiento y otras tareas relacionadas con el bienestar de sus empleadores.

5. Chef privado

Trabajar como chef personal puede ofrecer algo más que un ingreso por preparar alimentos. Algunos empleadores proporcionan alojamiento para que el cocinero esté disponible en el hogar donde presta sus servicios. Según Indeed, el pago ronda los $30 dólares por hora, aunque depende de la experiencia y las condiciones del puesto.

6. Profesor residente

Las universidades también ofrecen oportunidades con alojamiento incluido para determinados puestos de enseñanza y acompañamiento académico dentro de sus campus. Los profesores residentes pueden impartir tutorías y apoyar a los estudiantes. Según The Penny Hoarder, estos profesionales perciben un promedio anual de $92,500 dólares, pero el puesto suele requerir una maestría o un doctorado.

7. Miembro del clero

Sacerdotes, pastores y otros representantes religiosos pueden recibir alojamiento como parte de sus beneficios. Algunas congregaciones cuentan con viviendas destinadas a quienes desempeñan funciones religiosas, aunque las condiciones dependen de cada institución.

8. Miembro de las Fuerzas Armadas

Ingresar a las Fuerzas Armadas de Estados Unidos también puede proporcionar beneficios relacionados con la vivienda y la alimentación. Los integrantes reciben un salario y pueden acceder a cobertura médica, vacaciones pagadas y prestaciones para su retiro. El alojamiento depende de las condiciones del servicio y de la situación de cada militar.

9. Niñera

Algunas familias contratan niñeras con modalidad interna, lo que significa que ofrecen una habitación y, en ocasiones, alimentos. El trabajo consiste principalmente en cuidar a los niños, organizar actividades y colaborar con determinadas responsabilidades relacionadas con ellos. No siempre se exige un título universitario.

10. Cuidador infantil residente (Au pair)

Esta alternativa permite a jóvenes internacionales vivir con una familia estadounidense mientras cuidan a sus hijos. A cambio de sus servicios, reciben alojamiento, comida y una asignación semanal. Entre sus responsabilidades también pueden estar cocinar, lavar ropa, realizar compras sencillas y llevar a los menores a sus actividades.

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