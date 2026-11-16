Telemundo estrena hoy la cuarta temporada de “Sin senos sí hay paraíso”

Carmen Villalobos lo dice claro. “El trabajo ya está hecho“, fue una de las frases que más repitió durante la semana de entrevistas previo al estreno, y tiene toda la razón. La cuarta temporada de “Sin senos sí hay paraíso” está lista para que el público la disfrute de principio a fin.

Gregorio Pernía y Majida Issa concuerdan en que lo que se ha hecho podrá satisfacer a los muchos fans que esta serie posee alrededor del mundo, y es que después de caminar junto a ellos por 18 años, no hay forma de que los abandonen en un “último baile”.

No te pierdas su semana de estreno hoy, en el horario de las 9:00 p. m. 8:00 p. m. Centro por Telemundo. Los capítulos también estarán disponibles en streaming a través de Peacock.

Si yo pudiese utilizar una frase para describir lo que los televidentes verán ahora por la noche, probablemente elegiría explosivo, con deseos de decir emotivo. Y es que el capítulo de hoy presenta las bases de lo que a mi parecer será una edición sólida. La producción no ha perdido la esencia de lo que fue, pero ha ido adaptando lo que vemos sobre la base de la realidad actual.

La serie no pretende exaltar la prostitución, sino que expone cómo hay ciertas zonas en el mundo en donde el trabajo más antiguo del mundo se sigue viendo como una oportunidad única y rentable para salir adelante. Más que el deseo de mostrar este hecho como el camino a seguir, es exponer a lo que muchas personas están limitadas a reconocer como un recurso de vida. El entorno definitivamente influye; a algunos los seduce y a otros los motiva a buscar alternativas diferentes.

La historia del Titi y Catalina tiene tantos baches, tantas complicaciones y poseen de todo menos un afán aspiracional de vivir lo mismo. Los actores agradecen los personajes que pudieron encarnar, mas no los presumen como el estilo de vida que buscarían ostentar. Majida Issa incluso se rehúsa a buscar la forma de posicionarse, metafóricamente hablando, como amiga de su personaje, para darle un consejo. ¿Por qué? Simplemente porque no sería amiga de una persona como “La Diabla”.

Todas las temporadas de “Sin senos sí hay paraíso” nos han dejado un mensaje muy claro. No hay vida dentro del mundo del narcotráfico. El placer es tan efímero y la persecución es constante. No existe la paz. Se vive con ansiedad. El paraíso está muy lejos de ser real dentro de ese entorno. Y en la cuarta temporada seguiremos viendo cómo todos siguen pagando el precio del primer error.

Espero que el final de esta temporada sea tan bueno como el primer capítulo, porque lo merece. Espero que no se repita el final de “El Señor de los Cielos”. Si la intención es el castigo, este debe ser severo. Explosivo. Los convencionalismos en una trama tan compleja son simples curitas que no sirven más que para dejar un “mal sabor de boca”.

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