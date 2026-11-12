Carmen Villalobos, Majida Issa y Gregorio Pernía nos revelan cómo el icónico reencuentro para el regreso de “Sin senos sí hay paraíso”

Para esta entrevista nos encontramos con Carmen Villalobos, Majida Issa y Gregorio Pernía, tres actores importantes en la industria del entretenimiento. Tres personalidades que han sabido construir una carrera sobre la base de historias interesantes que lograron conectar con el público televidente. Dentro de “Sin senos sí hay paraíso” nos hemos podido reír con ellos. Pero también hemos odiado y llorado.

De esta conversación no voy a poder olvidar la sonrisa constante. Las carcajadas contagiosas y la complicidad. Se quedarán en mi memoria encontrarme con tres figuras importantes de la televisión, siendo empáticas, humanas y solidarias entre sí y con el resto de sus compañeros.

Hablar del reencuentro entre ellos para continuar con el legado de esta producción que se presentó desde hace casi más de 18 años es el equivalente al que viven aquellos amigos que por trabajo y la vida misma se separan, pero que cuando se vuelven a ver, hablan y sonríen como si la distancia y el tiempo no hubiesen existido jamás entre ellos.

Por obvias razones no pudieron “spoilearme” nada de la nueva temporada, pero me hicieron sospechar de buena gana, con que al fin el público podrá ver lo que siempre han esperado de la historia de Catalina y “El Titi”. ¿Y “La Diabla”? Contar con Majida Issa en un papel que es tan suyo, no tiene precio. Agradecimiento hay en su mirada, en su voz y en sus ojos. Hacía sus compañeros, hacia el canal y sobre todo hacia el público. Porque si hay un personaje que siempre ha sido pedido por la audiencia de esta historia, es el de Majida.

En esta entrevista encontrarás muchas risas y sonrisas. Complicidad y alegría. Reflexión y agradecimiento. Pero sobre todo a tres seres humanos que han sido felices en el proceso de construir a tres de los personajes más icónicos de la televisión hispana. Que tienen conciencia sobre esto, pero lo entienden sobre la base de la responsabilidad del trabajo y del compromiso bajo el cual trabajan y se esfuerzan por que sus nombres aporten valor en una industria en donde la inmediatez vuelve famosos y efímeros a muchos.

La cuarta temporada de “Sin senos sí hay paraíso” dará inicio el lunes 16 de noviembre, por Telemundo. Y aunque ya pude ver el primer episodio, podrán leer mi crítica un día después del estreno, aquí en La Opinión.

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