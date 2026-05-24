¿Qué sucede con Francisco Bolívar de “Sin senos sí hay paraíso”? Fabián Ríos pidió orar por él

En los últimos días, la preocupación por el actor Francisco Bolívar, recordado por su papel de “Jotica” en la popular serie “Sin senos sí hay paraíso“, creció después del mensaje del también actor Fabián Ríos.

Ríos, conocido por interpretar a Albeiro Marín en la misma producción, compartió un emotivo mensaje en su cuenta de Facebook dirigiéndose al estado de salud de Bolívar.

“Para todas las personas que me han preguntado por mi nene, quiero que sepan que en mi corazón solo existe amor por él, admiración, ternura, respeto y más amor. Por este amor les digo: Una manera de preguntar por alguien que nos importa es pedirle a Dios que esté bien, que esté sano, que esté feliz” Fabián Ríos – Actor

En el mismo texto, el actor expresó su deseo de ver a Bolívar regresar pronto a su oficio e invitó a sus más de cinco millones de seguidores a orar por su recuperación y bienestar.

Preocupación por su salud mental

El mensaje desató inmediatamente una ola de especulaciones sobre la situación que atraviesa el actor. Todo parece indicar que Bolívar habría renunciado a la cuarta temporada de la serie, cuyas grabaciones finalizaron la semana pasada.

Además, la Revista Vea reveló que Francisco Bolívar estaría “procurando superar quebrantos en su salud mental”. Según una fuente cercana citada por ese medio, el artista habría atravesado una crisis recientemente, lo que explicaría la petición de oraciones hecha por Fabián Ríos.

Bolívar, quien también ha participado en producciones colombianas como “Pandillas” y “Guerra y paz”, es muy activo en sus redes sociales, donde comparte contenido sobre su vida personal y profesional. Pero, tiene varios días sin postear nada relacionado a su trabajo o su vida personal.

Hasta el momento, no hay un pronunciamiento oficial por parte del equipo del actor y se desconoce si, en algún momento, retomará su papel de “Jotica” en la conocida producción de Telemundo.

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