Telemundo celebra el regreso de “Sin senos sí hay paraíso”

Telemundo ya está trabajando en las grabaciones de la telenovela “Sin senos sí hay paraíso“, una de las producciones más emblemáticas no solo de la televisora, sino también de la televisión hispana.

Los artistas ya están trabajando en este proyecto y, como era de esperarse, están en sus locaciones habituales. Están en Colombia. En esta nueva edición del serial tendremos el regreso de los protagonistas: Carmen Villalobos como Catalina Santana, Majida Issa como Yésica Beltrán, “La Diabla”, Catherine Siachoque como Hilda Santana y Gregorio Pernía como Aurelio “Titi” Jaramillo.

Regresar a este proyecto se siente como reencontrarme con un personaje que ha marcado profundamente mi vida y con una audiencia que siempre nos ha acompañado", Carmen Villalobos, – actriz y conductora de televisión.

Junto a ellos en el cuadro protagónico también tenemos a: Fabián Ríos, Francisco Bolívar, Estefanía Gómez, Sergio Herrera, Arturo Barba y Elizabeth Gutiérrez. El elenco se completa con Isabela Amado, Juan Zuluaga, Carolina Gaitán, Osvaldo de León, Val Dorantes, María Laura Quintero, Giovanna Romo, Yankel Stevan, Liliana González, Izzi Rodríguez, Juana Arboleda, Nataly Cadavid, Camila Taborda, Pablo Astiazarán, Sandra Zellweger y Jerónimo Henao.

Gregorio Pernía y Carmen Villalobos regresan a “Sin senos sí hay paraíso”. / Foto Cortesía de Telemundo. Crédito: Cortesía | Telemundo

“Estamos muy entusiasmados de iniciar la producción de este nuevo capítulo, moderno y audaz, de una franquicia tan icónica”, afirmó Javier Pons, Chief Content Officer y Head de Telemundo Studios. “Nuestro equipo creativo ha reinventado la historia con un enfoque renovado que eleva la tensión y la emoción de la trama. Con un elenco extraordinario y una producción de primer nivel, este proyecto reafirma el compromiso de Telemundo con narrativas premium, dinámicas y relevantes”.

La premisa de esta temporada nos presentará principalmente cómo sigue la historia de Catalina Santana y a Aurelio “Titi” Jaramillo mientras intentan reconstruir sus vidas lejos de las sombras de su pasado. Sobre esto, Carmen Villalobos dice: “Catalina enfrenta ahora desafíos nuevos y audaces, y me emociona traerla de vuelta en un capítulo fresco y moderno, pensado para los espectadores de hoy. Agradezco a Telemundo por su confianza y espero que los fanáticos abracen esta nueva evolución de Sin senos”.

