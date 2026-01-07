Danna finalmente aclara si volverá a las telenovelas dando vida a ’Teresa’

La actriz y cantante mexicana Danna, quien lleva varios años alejada de las telenovelas, fue abordada por la prensa sobre los rumores que la persiguen y es que se llegó a decir que podría protagonizar una nueva entrega de ‘Teresa’, telenovela que en el pasado estelarizaron Maricruz Olivier, Salma Hayek y Angelique Boyer.

Danna habló sobre este tema durante un breve encuentro que tuvo con la prensa en el Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México, en donde desmintió, de forma categórica, cualquier tipo de acercamiento para representar a tan emblemática villana.

“Si en algún momento me proponen hacer algo así, me encantaría producirlo y desarrollarlo. Yo crecí con Teresa”, comentó Danna brevemente.

A continuación detalló que en estos momentos no tiene cabeza, ni tiempo, para comprometerse en un proyecto televisivo, pues está muy enfocada en su música, con lo que le cerró las puertas a cualquier posibilidad de volver a los melodramas.

“Por ahora estoy tan enfocada en mi música que no me daría la vida, ni el tiempo. Vienen muchos proyectos este año y vienen cosas muy lindas”, continuó la intérprete.

Si bien hasta el momento no hay nada concreto sobre una posible vuelta a la actuación, ese no fue un impedimento para que Danna se desviviera en elogios hacia Angelique Boyer, quien considera hizo un gran papel interpretando a ‘Teresa’ hace más de 15 años.

“A Angelique la amo, no hay Teresa como ella”, se sinceró Danna, cuya última participación protagónica en un melodrama mexicano se produjo en 2010 en ‘Atrévete a Soñar’.

Las especulaciones sobre su posible participación en la trama se suscitaron después de que hace unas semanas se viralizara una fotografía de ella caracterizada como ‘Teresa’, la cual fue realizada con la ayuda de la inteligencia artificial.

