Danna podría ser la nueva Teresa: ¿la “hembra mala” regresa a la pantalla?: Angelique Boyer reacciona

Una de las telenovelas más queridas y exitosas de las últimas dos décadas podría estar de regreso. Teresa, el clásico producido por José Alberto Castro y protagonizado por Angelique Boyer en 2010, estaría preparando una nueva versión… y todo indica que Danna podría convertirse en la nueva heredera del personaje más ambicioso y polémico de la televisión mexicana.



Los rumores comenzaron a tomar fuerza después de que Juan José Origel, en su programa Con Permiso (Unicable), asegurara que Televisa está considerando seriamente a la cantante y actriz para interpretar a Teresa Chávez, la icónica “hembra mala”.



“Danna va a interpretar, todavía no estamos muy seguros, pero ¿te acuerdas de la novela Teresa? Primero la hizo Maricruz Olivier, después Salma Hayek y luego Angelique Boyer”, comentó Pepillo Origel.



“A mí sí se me hace bien esta niña… a lo mejor para la semana que entra les avisamos”, comentó el periodista de espectáculos.

Angelique Boyer reacciona: “No hay nadie mejor que Danna”

La prensa no tardó en preguntarle a Angelique Boyer qué opinaba de la posibilidad de que Danna tome el papel que ella inmortalizó en 2010. Su reacción fue tan sorprendente como aplaudida.



“Estoy encantada. ¿Danna? OMG sí, Danna, además imagínate que ella diga que sí”, respondió la actriz de 37 años.



Incluso, una frase viral atribuida a Boyer encendió aún más las redes.



“Me encanta que esta nueva generación tenga a su ‘Teresa’ y me emociona que Danna esté siendo considerada. Ella es muy top, no creo que haya alguien mejor para ese papel”, expresó.



Aunque esta frase no ha sido confirmada oficialmente, múltiples medios del espectáculo le han dado eco, y los fans ya adoptaron la idea de que Danna podría ser la Teresa de una nueva era.

Las otras actrices que fueron “Teresa”

Antes del fenómeno Angelique Boyer, Teresa ya tenía historia.

Maricruz Olivier . Protagonista de la primera versión en la época del Cine de Oro. Su interpretación es considerada un clásico imprescindible.

. Protagonista de la primera versión en la época del Cine de Oro. Su interpretación es considerada un clásico imprescindible. Salma Hayek . Protagonizó Teresa en los años 80, un papel que marcó su salto rumbo a Hollywood.

. Protagonizó Teresa en los años 80, un papel que marcó su salto rumbo a Hollywood. Angelique Boyer. Su versión de 2010 se convirtió en un fenómeno cultural, aún vigente en redes y plataformas.

