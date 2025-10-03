¡Belinda, Danna y Kenia Os revelan en Apple Music que harán una canción juntas!

La noticia que los fans del pop mexicano esperaban escuchar llegó durante un pop-up de Apple Music Uno este 2 de octubre. En una conversación, las tres cantantes: Danna, Kenia Os y Belinda, catalogadas como “la trinidad del pop mexicano”, revelaron que están trabajando en un tema en conjunto.

Todo comenzó con un misterioso “Vienen cositas” por parte de Belinda en su Instagram, que desató la expectativa. Kenia Os fue quien hizo el anuncio oficial: “Y una de esas cositas, que me emociona decir por primera vez, es que estamos preparando una canción juntas”.

Danna Paola, por su parte, añadió intriga al revelar que el proyecto ha sido un secreto muy bien guardado: “Lo teníamos superguardado, mucho tiempo. Tenemos hasta un chat para coordinar agendas”. La actriz de Élite lo dejó claro: “Pero ya es un hecho: se viene una canción de la trinidad del pop mexicano. Vamos a servir, babies”.

¿De dónde salió la colaboración?

Más allá del anuncio, la charla destacó el mutual apoyo y la evolución que han tenido en sus carreras. Belinda habló sobre el significado de ser “indomable”, título de su nuevo álbum, como una cualidad que empodera a las mujeres para luchar por sus sueños.

“Este año quise celebrar lo que significa ser indomable, algo muy importante para mí. Es el título de mi nuevo álbum. Creo que es una palabra superfuerte que empodera a las mujeres, pero también es mucho más profunda de lo que parece. No es solo ser una mujer salvaje, para mí una mujer indomable es alguien que lucha por sus sueños, que no permite que nada ni nadie la haga sentir menos, que tiene sueños diferentes cada día y sabe que puede cumplirlos y luchar por ellos”, explicó en la entrevista.

Especificó que para ella es importante reconocer a otras mujeres mexicanas como Frida Kahlo.

“Mujeres como Frida Kahlo, que fue una de las más increíbles de la historia de nuestro país y del mundo. Juana de Arco, por ejemplo. Y obviamente ustedes, que para mí también son indomables. Me gustaría que me cuenten qué significa para ustedes ser indomable y cómo se identifican con esta palabra” Belinda

Danna Paola respaldó esta idea, expresando su orgullo por haber acompañado a Belinda en el lanzamiento de su disco y reflexionando sobre su crecimiento conjunto: “Ser un referente, la una para la otra, ver cómo hemos crecido, cómo nos hemos reinventado… Para mí, lo que me deja esta palabra es que nadie debe decirme cómo debo ser mujer”.

Por su parte, Kenia Os añadió: “Va a estar brutal, se los prometemos. Imaginen: esta Beli, esta Danna”. La estrella mexicana también explicó las tres están trabajando para ofrecerle lo mejor a sus fanáticos.

“Obvio. Pero hablo en serio: somos mujeres que hacemos nuestro trabajo impecablemente, con amor y entrega. Estoy muy emocionada. Y ojo, no estamos creando expectativas”.

Seguir leyendo: