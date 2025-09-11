(FOTOS) Peso Pluma y Kenia Os deslumbran en la Semana de la Moda de Nueva York

Peso Pluma y Kenia Os se convirtieron en tendencia al mostrarse enamorados durante su paso en la Semana de la Moda de Nueva York. El cantante de música regional mexicana, que no solo domina listas de éxitos globales, también se convirtió en el primer embajador mexicano del Consejo de Diseñadores de Moda de América (CFDA) para la Semana de la Moda de Nueva York 2025.

El reconocimiento se celebró este miércoles, 10 de septiembre, en un exclusivo cóctel de bienvenida en el icónico Rockefeller Center, donde el artista de 26 años, acompañado por su novia, la influencer y cantante Kenia Os, se convirtió en el rostro de una nueva era: donde la música urbana mexicana y la alta moda se funden en un mismo lenguaje cultural.

Kenia Os y Peso Pluma posan juntos en la Semana de la Moda de Nueva York. Crédito: Cortesía: John Rodriguez.

El look de Peso Pluma

Con un look impecable completamente en negro —chaqueta oversize, pantalón ajustado y botines de cuero—, Peso Pluma rompió con los estereotipos visuales del género que representa, demostrando que su estilo es tan vanguardista como su música.

Peso Pluma, Kenia Os, Anna Wintour, legendaria exeditora de Vogue Estados Unidos y otros famosos en la Semana de la Moda en Nueva York. Crédito: Cortesía: John Rodriguez.

Su pareja, Kenia Os, no se quedó atrás: lució un atuendo vintage de corsé combinado con una falda maxi y guantes blancos, creando una silueta elegante y atemporal que captó la atención de fotógrafos y diseñadores por igual.

Peso Pluma lució elegante en la Semana de la Moda de Nueva York. Crédito: Cortesía: John Rodriguez.

Entre el público de lujo estaban figuras clave de la industria: Thom Browne, presidente del CFDA; Anna Wintour, legendaria exeditora de Vogue Estados Unidos; los diseñadores Michael Kors y Anna Sui; así como las embajadoras del evento, la modelo egipcia Anok Yai y la cantante boricua Young Miko, quien compartió escenario con Peso Pluma en el desfile otoño/invierno 2025 de Browne, donde el artista hizo su debut en NYFW a principios de este año.

Esta vez, Peso Pluma participará activamente en NYFW Live, la iniciativa del CFDA que transmite en tiempo real las colecciones de primavera-verano 2026 al público global desde el 11 hasta el 16 de septiembre, consolidando su rol como puente entre la música latina y la moda internacional.

El nombramiento no es casualidad. Tras convertirse en embajador global de la fragancia MYSELF de YSL en 2024, liderar festivales como Coachella, Rolling Loud California y el Festival Sueños de Chicago, y conquistar millones de streams con éxitos como “Ella baila sola” y “La bebé”, Peso Pluma ha trascendido la música para convertirse en un ícono cultural multidimensional.

Y ahora, con Kenia Os a su lado, no solo representa a México en la moda… lo redefine.

Este octubre, el “Doble P” dará otro paso al frente: será parte de la cartelera de ComplexCon 2025 en Las Vegas, cerrando un año marcado por récords y rupturas de fronteras.

