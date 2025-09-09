Peso Pluma se convierte en el primer mexicano embajador de la Semana de la Moda de Nueva York

El intérprete de corridos tumbados Peso Pluma suma un logro más a su lista y hace historia al convertirse en el primer mexicano en ser embajador del Consejo de Diseñadores de Moda de Estados Unidos (CFDA) para la Semana de la Moda de Nueva York 2025.

“Este nombramiento convierte a Peso Pluma en la imagen de NYFW y en un símbolo de la creciente influencia de la música y la cultura latinas en el panorama mundial de la moda“, se lee en el comunicado emitido por el CFDA.

De acuerdo con el anuncio, la estrella de la música formará parte de la ceremonia de inauguración de la temporada Primavera/Verano 2026 en New York Fashion Week, que tendrá lugar del 11 al 16 de septiembre.

Se espera que durante dicho evento, Peso Pluma aparezca junto al reconocido Thom Browne, presidente del CFDA, además de diseñadores de renombre como: Michael Kors y Anna Sui. Por si fuera poco, compartirá escenario con modelos y artistas que también fueron nombrados embajadores, incluyendo a Anok Yai y la rapera puertorriqueña Young Miko.

Otra de sus responsabilidades como embajador incluye su participación en el NYFW Live, un evento que retransmite en directo, desde el Rockefeller Center, las colecciones de diseñadores estadounidenses que presentan sus creaciones durante la semana más importante para el mundo de la moda.

Cabe recalcar que esta no es la primera vez que Peso Pluma forma parte de la Semana de la Moda en Nueva York. Recordemos que su gran debut tuvo lugar a principios de 2025, cuando asistió al desfile de la colección otoño-invierno del diseñador Thom Browne.

A través de este nombramiento, el artista originario de Guadalajara, Jalisco tendrá la oportunidad de conectar con una audiencia internacional mientras representa a México y a la comunidad latina a un nivel exponencial.

Seguir leyendo:

• Peso Pluma se proclama ‘El Rey de los Corridos’ y defiende su vida anónima

• Kenia Os habla de su relación con Peso Pluma y aclara si tienen planes de boda

• El mensaje de Peso Pluma a Kenia Os por su cumpleaños: “Amor de mi vida”