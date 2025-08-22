Kenia Os habla de su relación con Peso Pluma y aclara si tienen planes de boda

La cantante Kenia Os, a quien Peso Pluma le robó un beso en plena entrevista con CNN, habló con los medios de comunicación en el Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México sobre su relación sentimental, la cual parece ir viento en popa.

Durante su conversación con la prensa, la joven se dio un tiempo para hablar de su noviazgo y del gran momento por el que ambos atraviesan en el ámbito personal.

“La verdad es que nos amamos mucho y estamos disfrutando todos los días cada día cada momento”, respondió Kenia ante los cuestionamientos.

A continuación detalló que nunca antes se había sentido así en el amor, por lo que se siente muy afortunada de que Peso Pluma llegara a su vida y la hiciera amar de la forma en que lo está haciendo.

“La verdad es que estoy muy enamorada, muy feliz, muchas gracias. Hoy estoy disfrutando muchísimo, es la primera vez que estoy disfrutando esta etapa al máximo de mi vida personal. No sé, como que estoy muy feliz”, relató Kenia, quien se mostró muy receptiva ante los cuestionamientos de la prensa.

El momento cumbre de la entrevista llegó cuando dos reporteros le preguntaron por el anillo de compromiso y lo planes de boda, a lo que ella respondió que esa es una pregunta que se la deberían hacer a su galán, no a ella.

“Ay, ¿por qué la presión a mí? A mí no me presionen, chicos”, respondió entre risas, a la vez de asegurar que todo se lo están tomando sin prisas y a su debido tiempo.

“Creo que es una relación que estamos muy comprometidos en este momento como pareja, disfrutando mucho nuestro noviazgo y algo que creo que estamos muy conscientes es que queremos disfrutar cada una de nuestras etapas, disfrutarlas al máximo”, concluyó.

