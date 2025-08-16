Kenia Os debutará en los cines de EE.UU. con su película La OG

Conocida por su éxito en la música pop y su creciente influencia en la industria del entretenimiento, Kenia OS dio un gran paso en su carrera al debutar en los cines de Estados Unidos con su primera película, La OG.

La OG, codirigida por Ana Nube, Gastón Etchechoury y la misma Kenia, sigue a la estrella del pop latino antes, durante y después de sus conciertos sold out en el emblemático Palacio de los Deportes en Ciudad de México.

El documental también muestra la intensa y ardua preparación de la artista, así como su conexión con los fans.

Kenia OS: La OG llegará a los cines estadounidenses el próximo 29 de agosto, primero en Los Ángeles y posteriormente llegará a Miami, Nueva York y Chicago.

El lanzamiento del documental en Estados Unidos es la segunda incursión de Kenia Os en el cine tras Universo K23, una versión fílmica del su disco K23, el cual fue nominado al Latin Grammy en 2023.

Con La OG, Kenia OS continúa consolidándose como una de las artistas más completas y multifacéticas de su generación, demostrando que su impacto trasciende la música y que está lista para conquistar nuevos escenarios internacionales.

