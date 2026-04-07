ICE detuvo a más de 800 inmigrantes entregados por TSA en aeropuertos

La agencia de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) detuvo al menos a 800 inmigrantes en aeropuertos hasta febrero de 2026.

Esto luego de que la Administración de Seguridad del Transporte (TSA) compartiera más de 31,000 registros de viajeros desde que inició el segundo mandato del presidente Donald Trump.

La información fue recopilada del Programa de Vuelo Seguro de la TSA, creado en 2007 para identificar y cotejar a posibles terroristas en listas de vigilancia, no para rastrear a infractores de las leyes de inmigración, según un reporte de Reuters.

Sin embargo destaca la cifra de personas detenidas y que estén en las listas de supuestos terroristas.

El 22 de marzo, sin embargo, ICE detuvo a dos mujeres, cuya información fue compartida por la TSA a la agencia. Ambas son personas indocumentadas, pero no hay reportes de que estén en listas de terroristas.

Angelina López-Jiménez, de 41 años, se encontraba junto a su hija, Wendy Godínez-López, en la terminal aérea de San Diego, California, para tomar un vuelo a Miami, Florida, con el propósito de visitar a un familiar.

El Departamento de Seguridad Nacional (DHS) defendió el intercambio de información entre ICE y la TSA, ambas agencias del departamento ahora dirigido por Markwayne Mullin.

“Esto no es nada nuevo”, dijo un portavoz.

En un comunicado, el portavoz hizo referencia a los viajes de inmigrantes indocumentados en el país.

“La TSA y el DHS ya no tolerarán la horrenda política de la era [Joe] Biden que permitió a extranjeros indocumentados viajar por todo el país sin identificación”, indicó.

Sin embargo, ninguna persona puede viajar en avión en EE.UU. sin una identificación oficial, por lo que debe utilizar incluso un pasaporte extranjero.

Los arrestos de inmigrantes podrían aumentar en aeropuertos, debido al despliegue de agentes migratorios en los aeropuertos, luego del cierre del DHS por falta de presupuesto aprobado por el Congreso.

Además de los arrestos de López-Jiménez y su hija se han reportado otras detenciones en aeropuertos, confirmaron tres abogados de inmigración a la agencia Reuters, aunque no todos los casos han llegado a los medios de comunicación.

“La verdadera historia aquí es la forma en que se están utilizando las bases de datos”, dijo el representante demócrata John Garamendi (California) al New York Times.

Además de la información de la TSA, las agencias migratorias han utilizado información de otras dependencias para ubicar a indocumentados y detenerlos, eso incluye al IRS y al ofician de Seguridad Social o SSA.

Las personas sin papeles de estancia en EE.UU. deberán tener mayores precauciones al viajar entre estados vía aérea y consultar con un abogado certificados sobre sus opciones.

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