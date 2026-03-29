ICE continuará desplegado “hasta que los aeropuertos estén al 100%”: Tom Homan

El zar fronterizo de la administración de Donald Trump, Tom Homan, aseguró que agentes del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) continuarán desplegados en aeropuertos de Estados Unidos hasta que las operaciones de seguridad vuelvan completamente a la normalidad, en medio del prolongado cierre del Departamento de Seguridad Nacional (DHS).

Durante entrevistas en programas dominicales, Homan explicó que la presencia de ICE se mantendrá como medida de apoyo a la Administración de Seguridad en el Transporte (TSA), cuyos trabajadores han enfrentado más de 40 días sin recibir salario debido al bloqueo presupuestario en el Congreso.

“Vamos a mantener una presencia fuerte hasta que los aeropuertos consideren que están al 100% y puedan operar con normalidad”, afirmó el funcionario, al subrayar que la prioridad del gobierno es garantizar la seguridad en las terminales aéreas en un contexto de amenazas elevadas.

Tom Homan pushes back on criticism, confirming ICE agents will remain in airports as long as needed to support operations amid staffing issues.



“ICE is there until… 100%… If less TSA agents come back, we’ll keep more ICE!”pic.twitter.com/3gD8cSKCjk — Brandon Straka #WalkAway (@BrandonStraka) March 29, 2026

Crisis en aeropuertos por falta de personal

El cierre parcial del DHS, que ya supera las seis semanas, ha generado una crisis operativa en aeropuertos de todo el país. De acuerdo con autoridades de la TSA, alrededor de 500 agentes han renunciado desde el inicio de la paralización, mientras que miles más se han ausentado por la falta de pagos.

Esta escasez de personal ha provocado largas filas en los controles de seguridad y retrasos significativos en diversas terminales. En algunos aeropuertos, el ausentismo ha superado el 50%, lo que obligó al gobierno a recurrir a personal de ICE y de la Oficina de Aduanas y Protección Fronteriza (CBP) para cubrir funciones básicas, como verificación de identidades y resguardo de áreas clave.

Ante esta situación, Trump firmó recientemente una orden ejecutiva para redirigir fondos y pagar a los agentes de la TSA, en un intento por estabilizar las operaciones. Sin embargo, Homan advirtió que el regreso del personal será gradual, por lo que la asistencia de ICE podría prolongarse.

“Si regresan menos agentes de la TSA, eso significa que mantendremos más agentes de ICE en los aeropuertos”, explicó.

CNN’s Jake Tapper tried to force Tom Homan into committing whether ICE agents would leave airports now that TSA has been ordered to be paid.



Homan refused to take the bait — instead, he laid out exactly how ICE is keeping airports secure.



TAPPER: “Once TSA agents start getting… pic.twitter.com/IZIful2SZa — Overton (@overton_news) March 29, 2026

Estancamiento político complica solución

El conflicto tiene su origen en el desacuerdo entre demócratas y republicanos sobre la financiación del DHS, particularmente en lo relacionado con las políticas migratorias. Mientras el Senado aprobó un plan que excluye recursos para ICE, la Cámara de Representantes impulsó una propuesta que contempla financiamiento completo por un periodo limitado.

La falta de consenso ha dejado al DHS sin presupuesto durante 44 días, convirtiendo este cierre en el más largo en la historia del país. En medio del debate, Homan rechazó las exigencias de legisladores demócratas que buscan imponer nuevas restricciones a las operaciones migratorias, incluyendo la limitación de arrestos en lugares sensibles como escuelas, hospitales y centros religiosos.

El funcionario aseguró que, aunque la administración permitió este tipo de detenciones desde inicios de 2025, en la práctica los agentes evitan realizar operativos en esos espacios. “Hacemos todo lo posible por esperar a que las personas salgan de esos lugares”, afirmó.

Además, defendió las políticas actuales al señalar que las agencias federales están cumpliendo con leyes aprobadas previamente por el propio Congreso.

Mientras tanto, la incertidumbre continúa tanto en el ámbito político como en los aeropuertos, donde la normalización de operaciones dependerá no solo del pago a los trabajadores de la TSA, sino también de la resolución del enfrentamiento legislativo en Washington.

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