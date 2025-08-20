Peso Pluma le roba beso a Kenia Os en plena entrevista y el momento se viraliza

La pareja conformada por Peso Pluma y Kenia Os dio la nota hace unas horas por el actuar que tuvieron durante una entrevista que ella otorgó a CNN con motivo de la promoción del documental ‘Kenia Os: La OG’, el cual se estrenará el 29 de agosto en cines de Los Ángeles.

La entrevista, que se hizo con fines promocionales, tomó otro tono cuando ella y el intérprete se dieron un beso durante la conversación con el periodista Juan Carlos Arciniegas.

Por lo que pudimos ver la escena se produjo cuando el intérprete se acercó a ella para darle un beso de despedida, sin importar que Kenia tenía la cámara encendida y que él llevaba ropa deportiva, pues su amor pudo más que las formalidades.

“Se va”, soltó ella instantes después de que Peso Pluma le diera un beso y saliera del lugar a toda velocidad.

El gesto, que se produjo el pasado 18 de agosto, no pasó desapercibido para el periodista a cargo de la entrevista, quien no pudo evitar reírse ante el momento tan inesperado que le tocó vivir.

La muestra de cariño entre ambos dividió opiniones en las redes sociales, mientras algunos se mostraron emocionados por el gran amor que se presumen, otros tantos aseguraron que tanto amor tampoco es bueno.

“A mi me pareció que fue muy falta de respeto”, “Me encantó ese momento súper real con su amorcito!!”, “Fue ella quien dejó de atender la entrevista para voltear a lanzarle un beso y él reaccionó”, “Se me hace muy empalagoso, se va a cansar de él”, se lee en tan solo algunos de los comentarios que se suscitaron tras el momento viral.

A pesar de que ambos son muy reservados al momento de hablar de su relación, son ya varias las ocasiones en que se han dejado ver en modo romántico desde que se ventiló su noviazgo.

