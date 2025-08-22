Peso Pluma se proclama ‘El Rey de los Corridos’ y defiende su vida anónima

El fenómeno musical de la escena regional mexicana, Peso Pluma, vuelve a ser tendencia y centro de debate en redes sociales tras una reveladora entrevista para la revista Esquire.

En ella, el cantante, cuyo nombre real es Hassan Emilio Kabande Laija, reflexionó sobre su meteórico ascenso, su impacto internacional y no dudó en autoproclamarse con un título que ha generado gran controversia: ‘El Rey de los Corridos’.

A pesar de su omnipresencia en las listas de éxitos y su constante exposición mediática, el intérprete de ‘Ella Baila Sola’ sorprendió al hablar sobre su preferencia por una vida reservada y lejos de los reflectores. Peso Pluma aseguró que valora profundamente su anonimato y que no tiene intención de cambiar su filosofía en redes sociales por nadie.

¿Qué dijo Peso Pluma?

“Me gusta ser anónimo. Si ven mi Instagram y demás, no soy el tipo de artista que publica lo que hace minuto a minuto. Así es como me gusta ser y no voy a cambiar por nadie”, declaró el artista, explicando que deliberadamente evita compartir los detalles de su día a día con sus seguidores.

Sin embargo, las declaraciones que realmente encendieron la polémica surgieron cuando habló de la confianza inquebrantable que siempre ha tenido en su propio talento y destino. Con una seguridad que algunos han tildado de arrogante, Peso Pluma confesó que siempre supo que estaba destinado a la grandeza.

“Siempre supe que iba a ser grande, no sabía qué nivel ni adónde llegaría, pero siempre supe que tenía algo que ofrecerle al mundo”, afirmó.

“Estoy contento con cómo me fue y agradecido con Dios por darme esta oportunidad y convertirme, supongo, en el Rey de los Corridos”. Peso Pluma

Esta autoproclamación no ha pasado desapercibida entre los fanáticos y críticos de la música regional, generando un intenso debate en línea sobre su legado y lugar en la industria.

Mientras la conversación para la revista Esquire se centró en su visión personal y su estilo de vida, la entrevista también tocó brevemente su apoyo al youtuber boxeador Jake Paul para su próxima pelea contra el mexicano Julio César Chávez Jr., una postura que añade otra capa a la constante interacción del artista con la cultura pop internacional.

Con esta contundente declaración, Peso Pluma deja claro que no le teme a las críticas y que desea mantener su estatus como el ‘Rey de los Corridos’.

Seguir leyendo: