Angelique Boyer y Sebastián Rulli celebran once años en pareja con emotivos mensajes

“Una de las parejas más estables y queridas del medio artístico”, así es como la dupla compuesta por Angelique Boyer y Sebastián Rulli se ha consolidado con el paso de los años. Y es en su aniversario número 11 que los famosos comprueban una vez más que su historia de amor va viento en popa, ¿cómo lo hicieron? Por medio de un emotivo mensaje que derritió el corazón de sus fans.

El primero en hacer mención de esta importante fecha fue el histrión argentino, quien a través de su cuenta de Instagram colocó un mensaje en el que reveló la razón por la que este aniversario es muy especial para ambos.

“Hoy celebramos 11 años de amor, el número que siempre nos acompaña y nos recuerda que los deseos sí se cumplen“, son las palabras con las que el protagonista de “Lo que la vida me robó” inició su dedicatoria.

Junto a un romántico video que recapituló los mejores momentos vividos junto a Angelique Boyer, Sebastián Rulli explicó el significado que este número tiene en sus vidas.

“Make a wish… y aquí estamos, viviendo el más hermoso: compartir la vida juntos. Soy el hombre más feliz y afortunado de amar y ser amado por la mujer más maravillosa del universo. Gracias por estos 11 años de magia, amor y complicidad. Por muchos más, mi deseo eterno eres tú”, dijo para culminar su mensaje.

En respuesta a esta romántica dedicatoria, la actriz de origen francés emitió un mensaje cargado de agradecimiento: “¡Qué belleza amor! Te amo infinitamente”, expresó en la sección de comentarios bajo el post.

El público celebra el amor de Angelique Boyer y Sebastián Rulli

Además de las muestras de cariño que la parejita recibió en redes sociales, sus seguidores más fieles les hicieron llegar algunos obsequios sobre los que la protagonista de historias como “Imperio de Mentiras” y “Abismo de pasión” habló desde sus historias de Instagram.

“Qué bonito empezar un día con tanto significado y leer todo el amor y recibir este regalo lleno de detalles, las flores son espectaculares y cada una de las cartitas que nos mandaron“, se le escucha decir en el clip que compartió.

A l par de dichas flores, Boyer y Rulli recibieron una botella de champagne: “Saben que las burbujas nos gustan mucho y esta botella es espectacular y la disfrutaré mucho celebrando 11 años, gracias de todo corazón“, finalizó.

Seguir leyendo:

• Angelique Boyer reafirma su postura sobre la maternidad: “No he pensado en ser madre”

• Angelique Boyer y Sebastián Rulli destapan por qué no celebran su aniversario

• Angelique Boyer: “Hay que entender que las parejas no son propiedad de nadie”