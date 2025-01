Angelique Boyer y Sebastián Rulli destapan por qué no celebran su aniversario

Con motivo de la promoción de “El extraño retorno de Diana Salazar 2”, los protagonistas Sebastián Rulli y Angelique Boyer se encuentran en una gira de medios en la que ya han sacado a relucir uno que otro secreto sobre la manera en la que logran compaginar su trabajo y relación.

Fue durante su visita al programa de Yordi Rosado en EXA que la pareja habló sobre un tema que no tardó en causar controversia en redes sociales. Y es que no tardaron en revelar que en los 10 años que llevan de noviazgo, nunca han celebrado en su fecha de aniversario o San Valentín.

Esta realidad salió a relucir luego de que la actriz de origen francés fuera cuestionada sobre sus próximos planes para el 14 de febrero, Día del Amor y la Amistad. Al respecto, la famosa dijo contundente: “No somos de 14 de febrero, ni de aniversario”.

Por su parte, Sebastián Rulli explicó que esta decisión se vio motivada por su deseo de no condicionar su amor y celebrarlo todos los días: “No, no, tratamos de no poderle fecha al amor y disfrutarlo siempre. No es algo especial, tratamos de todos los días sorprender a la pareja“, añadió.

Esta no sería la primera vez que la pareja causa revuelo gracias a la manera en la que manejan su relación; recordemos que hace algunos meses encabezaron los titulares por confirmar que a pesar de llevar más de 10 años juntos, al final del día “cada quien duerme en su casa”.

“Su casa es su casa, mi casa es su casa, compartimos todo, pero siento que es un paso que daremos en el tiempo necesario, no tenemos prisa de nada“, son las palabras de la histrionisa que hicieron eco en redes sociales.

Aunada a esta idea, han confirmado en más de una ocasión que llegar al altar no es una de sus metas en conjunto: “Nosotros no creemos en el matrimonio como documento, entonces, yo creo que el siguiente paso para nosotros sería vivir juntos, pero no hay prisa“, confesó Angelique Boyer hace algunos meses en entrevista con “El Gordo y la Flaca”.

