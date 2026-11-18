La confianza de los inversionistas puede cambiar rápidamente cuando una empresa atraviesa una crisis en su dirección. En Wall Street, la salida inesperada de un alto ejecutivo no solo genera dudas sobre quién tomará las decisiones, también puede modificar las expectativas sobre el futuro de un negocio que mueve miles de millones de dólares. Para Nvidia, este escenario representa un desafío en un momento clave para la industria de la inteligencia artificial.

La salida de Jensen Huang como director ejecutivo de Nvidia, anunciada el pasado 12 de noviembre, provocó una fuerte reacción en el mercado. Las acciones del fabricante de chips perdieron más de $550,000 millones de dólares en valor bursátil, después de que Huang reconociera una relación extramatrimonial con una mujer identificada por agencias de inteligencia estadounidenses como una presunta espía china.

Otras empresas tardaron en recuperarse tras la salida de su CEO

Un análisis de la firma financiera StoneX sobre 12 grandes compañías encontró que siete registraron un rendimiento inferior al del índice S&P 500 durante los 12 meses posteriores a la salida de sus directores ejecutivos por controversias personales.

Uno de los casos más representativos fue el de Hewlett-Packard (HP). En 2010, su entonces CEO, Mark Hurd, renunció después de ocultar una relación con una antigua contratista. Durante el año siguiente, las acciones de la compañía cayeron un 28.9%, mientras que el S&P 500 avanzó un 9%.

“La destitución de un director ejecutivo por su conducta personal suele ir seguida de un año difícil para los accionistas”, señaló StoneX en su informe.

Otros antecedentes muestran resultados diferentes. Las acciones de Boeing subieron un 27.5% durante los 12 meses posteriores a la salida de Harry Stonecipher en 2005, frente al avance del 6.7% del S&P 500. En contraste, Warner Bros. Discovery, matriz de CNN, perdió un 43.5% después de la salida de Jeff Zucker en 2022.

¿Por qué preocupa el futuro de Nvidia en Wall Street?

Cody Acree, analista de investigación de renta variable de StoneX, considera que Nvidia podría enfrentar dificultades mientras resuelve su transición directiva y el mercado mantiene dudas sobre el crecimiento del sector de inteligencia artificial.

“Tenían herederos claros. Tenían gente que estaba más o menos preparada para asumir el cargo”, explicó Acree a CBS News al referirse a las empresas que lograron superar al S&P 500 después de la salida de sus CEO.

En Nvidia, la situación es diferente. El consejo de administración nombró a Colette Kress, directora financiera de la compañía, como CEO interina mientras busca un reemplazo permanente para Huang.

La incertidumbre también llevó a varios analistas de Wall Street a reducir sus expectativas sobre el precio de las acciones. Truist recortó su objetivo de $346 a $174 dólares por título, mientras que Yorkville Ives and Co., dirigida por el analista tecnológico Dan Ives, bajó su estimación de $300 a $225 dólares.

Durante una sesión matutina, los títulos de Nvidia retrocedieron un 2.1%, hasta los $159.31 dólares.

Los desafíos que Nvidia tendrá que resolver

La transición no solo implica encontrar un nuevo director ejecutivo. Huang concentraba más de 60 reportes directos y participaba en decisiones estratégicas, negociaciones con funcionarios de Washington y relaciones con clientes y socios comerciales.

Acree también planteó dudas sobre los posibles cambios internos que podría introducir el próximo CEO.

“Si llega un director ejecutivo más convencional, ¿intentará implementar la estructura a la que quizás está más acostumbrado, o intentará reproducir lo que Jensen ya tenía establecido?”, preguntó el analista.

A esto se suman otros riesgos para Nvidia, como la competencia creciente en la fabricación de chips y la posibilidad de que Estados Unidos endurezca las restricciones a las exportaciones de semiconductores utilizados en inteligencia artificial, según Adam Crisafulli, analista de Vital Knowledge.

Sin embargo, la empresa conserva ventajas importantes. Su planificación de producción de chips para los próximos dos años ya está establecida y la demanda de infraestructura para inteligencia artificial continúa creciendo.

“Durante los próximos dos años, la demanda seguirá superando incluso la capacidad de suministro”, afirmó Acree.

La siguiente prueba para Nvidia será la publicación de sus resultados trimestrales. Las cifras permitirán conocer cómo evoluciona el negocio mientras la compañía enfrenta una transición de liderazgo que podría influir en la confianza de Wall Street y en su valoración bursátil.

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