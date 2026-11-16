¿Cuánto tiempo deberías conservar tus documentos fiscales si eres propietario de una casa?

Comprar una vivienda en Estados Unidos implica asumir responsabilidades que no terminan con la firma de los documentos de cierre. Con el paso de los años, los propietarios acumulan comprobantes de pagos, contratos, facturas de reparaciones y registros relacionados con sus impuestos, pero conservarlos no es solamente una cuestión de organización: también puede tener consecuencias económicas cuando llega el momento de declarar ingresos o vender la propiedad.

El Servicio de Impuestos Internos (IRS) establece diferentes plazos para guardar estos documentos. En la mayoría de los casos, los contribuyentes deben conservar sus declaraciones fiscales y los comprobantes que las respaldan durante al menos tres años, aunque existen situaciones en las que ese período puede extenderse.

La regla de los tres años que establece el IRS

El plazo general es de tres años después de presentar la declaración de impuestos. Durante ese período, el IRS puede revisar la información presentada para comprobar que los ingresos, deducciones y créditos fiscales sean correctos.

Entre los documentos relacionados con una vivienda que pueden respaldar una declaración se encuentran:

Estados de cuenta de intereses hipotecarios y el formulario 1098 .

. Comprobantes del pago de impuestos sobre la propiedad .

. Recibos y facturas de gastos relacionados con deducciones o créditos fiscales.

Declaraciones de impuestos y documentos que respalden la información presentada.

Sin embargo, el período puede aumentar. Si el IRS detecta que un contribuyente dejó de declarar más del 25% de sus ingresos brutos, puede revisar sus registros hasta seis años atrás, de acuerdo con sus normas de conservación documental.

Los documentos de la casa que debes guardar durante más tiempo

La situación cambia cuando se trata de documentos relacionados con la compra y las mejoras de una propiedad. El IRS establece que los registros utilizados para determinar la base fiscal de una vivienda deben conservarse mientras sean necesarios para calcular su valor fiscal ajustado. Esto incluye el contrato de compraventa, los documentos de cierre, los comprobantes del precio de adquisición y las facturas de remodelaciones o ampliaciones que puedan aumentar la base fiscal de la propiedad.

Estos registros pueden resultar importantes cuando llega el momento de vender la casa, porque permiten calcular la ganancia de capital y determinar qué parte podría estar sujeta a impuestos.

Según el IRS, los propietarios deben conservar estos documentos durante todo el tiempo que tengan la vivienda y, después de venderla, generalmente hasta tres años después de la fecha límite para presentar la declaración correspondiente al año de la venta.

¿Por qué es importante conservar los recibos de remodelación?

Las mejoras que aumentan el valor de una vivienda, prolongan su vida útil o adaptan sus instalaciones a nuevas necesidades pueden incrementar su base fiscal. Entre ellas se encuentran la construcción de una habitación adicional, la instalación de un techo nuevo, las remodelaciones de cocina y las ampliaciones de baños.

Por eso, los recibos de contratistas, facturas de materiales y comprobantes de pago pueden tener importancia años después de haber realizado las obras.

Cuando se vende una propiedad, contar con estos registros permite respaldar los gastos que pueden incorporarse a su base fiscal y ayudar a determinar la ganancia gravable. El tiempo que debe conservarse cada documento dependerá de su relación con la declaración y la operación inmobiliaria correspondiente.

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