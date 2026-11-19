Los gastos médicos representan una parte importante del presupuesto de millones de adultos mayores en Estados Unidos, especialmente para quienes dependen de los programas federales de salud después de jubilarse. Cada año, los cambios en las tarifas de estos seguros pueden modificar la cantidad de dinero que reciben los beneficiarios y cuánto deben destinar a consultas, tratamientos y medicamentos.

Para 2027, los afiliados a Medicare tendrán que afrontar nuevos costos por su cobertura médica, aunque el incremento será más moderado que el registrado durante el año anterior. De acuerdo con las nuevas cifras de los Centros de Servicios de Medicare y Medicaid (CMS), la prima mensual estándar de la Parte B llegará a $209.40 dólares, frente a los $202.90 dólares que se cobran en 2026. Esto representa un aumento de $6.50 dólares mensuales, equivalente a aproximadamente un 3%.

El ajuste será considerablemente menor que el del año pasado, cuando las primas de esta cobertura aumentaron un 10%. La agencia federal explicó que el incremento para 2027 responde principalmente al crecimiento del gasto en atención médica, un factor que influye directamente en los costos del programa.

Medicare es el seguro médico federal dirigido principalmente a personas de 65 años o más, aunque también cubre a determinados beneficiarios más jóvenes que cumplen requisitos relacionados con discapacidades o enfermedades específicas. Dentro de sus distintas modalidades, la Parte B es la que cubre servicios como consultas médicas, tratamientos ambulatorios, análisis de laboratorio y otros cuidados necesarios para la salud.

¿Cómo afectará el aumento de Medicare a los jubilados?

Aunque el incremento de la prima mensual será menor al de 2026, los adultos mayores tendrán que considerar otros gastos relacionados con su cobertura. Juliette Cubanski, vicepresidenta y directora del programa de política de Medicare de KFF, una organización sin fines de lucro especializada en políticas de salud, señaló que los cambios también alcanzarán los deducibles y los seguros de medicamentos.

El deducible anual de Medicare Parte B, que es la cantidad que los beneficiarios deben pagar de su bolsillo antes de que comience a aplicarse la mayor parte de la cobertura, aumentará $9 dólares, hasta llegar a $292 dólares en 2027.

“Y eso solo hablando de los costos de la atención médica”, dijo Cubanski. “Todo se está encareciendo para la gente: la comida, los comestibles, la gasolina y los servicios públicos“.

El incremento de las primas también coincidirá con un ajuste del costo de vida (COLA) de la Seguridad Social, que será del 3.6% en 2027, frente al 2.8% aplicado durante 2026. Según las estimaciones disponibles, este aumento representará un incremento promedio de $75 dólares en los pagos mensuales, por lo que la nueva prima de Medicare absorberá una parte de ese dinero adicional.

Por otro lado, no todos los beneficiarios pagarán la misma cantidad por la Parte B. Aproximadamente el 9% de los afiliados tendrá que cubrir ajustes mensuales relacionados con sus ingresos, conocidos como IRMAA. Estos cargos adicionales se aplican a personas con ingresos superiores a $112,000 dólares y parejas que superan los $224,000 dólares anuales.

Para estos beneficiarios, las primas mensuales de la Parte B oscilarán entre $293.10 y $711.80 dólares, dependiendo de sus ingresos.

¿Qué otros costos de Medicare aumentarán en 2027?

El programa federal cuenta con cuatro partes que ofrecen diferentes tipos de cobertura médica:

Medicare Parte A : cubre hospitalizaciones, centros de rehabilitación, cuidados paliativos y servicios de enfermería especializada. Casi el 90% de los afiliados no paga una prima mensual por esta cobertura, según CMS.

: cubre hospitalizaciones, centros de rehabilitación, cuidados paliativos y servicios de enfermería especializada. Casi el 90% de los afiliados no paga una prima mensual por esta cobertura, según CMS. Medicare Parte B : incluye consultas médicas, análisis de laboratorio y tratamientos ambulatorios.

: incluye consultas médicas, análisis de laboratorio y tratamientos ambulatorios. Medicare Parte C : corresponde a Medicare Advantage, planes administrados por aseguradoras privadas que ofrecen los beneficios de las Partes A y B y que frecuentemente incluyen medicamentos recetados.

: corresponde a Medicare Advantage, planes administrados por aseguradoras privadas que ofrecen los beneficios de las Partes A y B y que frecuentemente incluyen medicamentos recetados. Medicare Parte D: cubre los medicamentos recetados.

En el caso de Medicare Advantage, la administración Trump anunció que las primas mensuales promedio de estos planes serán de $12 dólares en 2027, por debajo de los $14.37 dólares registrados en 2026. Sin embargo, los precios pueden cambiar considerablemente dependiendo de la ubicación y de la cobertura que ofrezca cada aseguradora.

Uno de los aumentos más importantes estará relacionado con los planes independientes de medicamentos recetados de Medicare Parte D. Según KFF, la prima mensual promedio de estas coberturas subirá un 50%, al pasar de $34 dólares en 2026 a $51 dólares en 2027.

Entre los ocho planes de medicamentos que se ofrecen a nivel nacional, las primas mensuales promedio tendrán precios que oscilarán entre $6 y $204 dólares, una diferencia que refleja la variedad de opciones disponibles para los beneficiarios.

El período de inscripción abierta de Medicare se extiende hasta el 7 de diciembre, fecha límite para que los afiliados puedan elegir o modificar determinadas coberturas para el siguiente año. Según KFF, comparar las alternativas disponibles puede permitir encontrar planes de medicamentos recetados con primas más económicas, especialmente ante el incremento previsto para 2027.

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