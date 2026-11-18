Dos mansiones multimillonarias de Los Ángeles fueron objetivos de ladrones durante la noche de este martes 17 de noviembre, informó el Departamento de Policía de Los Ángeles (LAPD).

De acuerdo con la cadena ABC, una de las mansiones involucradas, en el área de Sherman Oaks, podría pertenecer a la figura del tenis Sloane Stephens.

Al parecer, Stephens no se encontraba en su propiedad en el momento en que se cometió el allanamiento de morada, que ocurrió aproximadamente a las 9.00 p.m.

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Según el LAPD, dos sospechosos enmascardos, armados con una palanca, destrozaron una puerta de cristal en la mansión, ubicada en Alomar Street.

Los investigadores del Departamento de Policía de Los Ángeles dijeron que los sujetos irrumpieron en la residencia a pesar de los ladridos de los perros, cuyo ruido despertó a las personas que cuidaban la mansión, una de las cuales se enfrentó a los intrusos, quienes huyeron sin tener oportunidad de cometer el hurto.

“Da mucho miedo incluso cuando estás en casa, porque te preocupa que se lesionen o que ocurra algo más grave que un simple robo”, declaró Bruce Miller, vecino de Sherman Oaks, en una entrevista con la cadena ABC.

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Tras responder a los reportes del allanamiento de morada, los agentes del LAPD acordonaron la zona, pero no localizaron a los sospechosos.

Aproximadamente dos horas después, se reportó el allanamiento a una mansión en el área de Hollywood Hills.

El LAPD informó que agentes acudieron a una residencia en Mulholland Drive, cerca de Runyon Canyon, después de recibir el reporte de un robo.

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En la propiedad no había nadie, pero los propietarios descubrieron al sospechoso a distancia por medio de las cámaras de seguridad, de acuerdo con las autoridades.

Un hombre con chaqueta blanca y pantalones vaqueros azules trepó por una verja con una linterna en su mano. Sin embargo, el sujeto tampoco pudo entrar a la mansión y se marchó antes de la llegada de los agentes.

Se realizó un registro de la zona, pero los oficiales del LAPD no encontraron a ningún sospechoso de forma inmediata. No quedó claro si el sospechoso sustrajo algo de la casa.

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Momentos después, los agentes persiguieron a los sospechosos de robo hasta Gardena, donde un BMW se impactó contra un muro de contención cerca de 135th Street y Daphne Avenue. Cuatro sospechosos fueron detenidos en el lugar del percance.

El LAPD cree que los sujetos detenidos estaban relacionados con los dos intentos de robo cometidos la noche de este martes.

También se intentaba determinar si los hombres también pudieran estar vinculados con un par de incidentes similares que ocurrieron en el área de Encino 24 horas antes.

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En uno de esos incidentes, una familia se encontraba durmiendo cuando el padre escuchó que había personas en el interior de su residencia. Los sospechosos escaparon sin hurtar nada.

Si alguna persona tiene información relacionada con estos incidentes, debe comunicarse con el Departamento de Policía de Los Ángeles al 1-877-527-3247.

Para presentar una denuncia anónima, puede llamar a LA Crime Stoppers al 800-222-8477, o por internet, en su sitio web, en este enlace.

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