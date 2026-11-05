Helicópteros del LAPD y U.S. Navy cerca de colisionar en el aire en Los Ángeles

Helicópteros del Departamento de Policía de Los Ángeles (LAPD) y del U.S. Navy estuvieron a punto de tener una colisión en el aire la tarde del martes 3 de noviembre en Los Ángeles.

De acuerdo con el LAPD, el incidente ocurrió aproximadamente a las 2:00 p.m. cuando el helicóptero de la policía sobrevolaba el área de Echo Park mientras respondía a una llamada de emergencia.

En un comunicado, el LAPD informó que la tripulación del helicóptero recibió una alerta de tráfico aéreo y avistó una aeronave de la Armada de Estados Unidos cuando se acercaba a su ubicación.

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Los pilotos del helicóptero de la policía intentaron comunicarse con la tripulación del helicóptero del U.S. Navy a través de una frecuencia de aviación común, pero no obtuvo ninguna respuesta.

“Cuando el helicóptero militar no respondió en esa frecuencia, la aeronave del LAPD, por precaución, modificó su trayectoria de vuelo. Tras el paso del helicóptero militar, la aeronave del Departamento de Policía de Los Ángeles reanudó su camino”, dijo el LAPD.

El helicóptero militar fue identificado como un Sikorsky MH-60 Seahawk. Los reportes mencionaron que ambas aeronaves volaban a una altitud de aproximadamente 800 pies (244 metros) en el momento en que ocurrió la aproximación.

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“El 3 de noviembre, helicópteros de la Marina de los Estados Unidos realizaron un ejercicio de entrenamiento con la Guardia Costera y el Departamento de Policía de Los Ángeles“, dijo U.S. Navy en un comunicado.

“Loa ejercicios mejoran nuestra capacidad colectiva y la colaboración interinstitucional. Durante el ejercicio, la tripulación de la Marina monitoreó y se comunicó en las frecuencias de radio requeridas. Estamos comprometidos a operar de forma segura con nuestros socios”, se agregó en el escrito.

Steve Goldworthy, presidente de la Asociación de Helicópteros del Sur de California (SoCal Rotors), dijo que una aeronave que pasa inesperadamente tan cerca de otra podría crear una situación peligrosa para los pilotos.

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“Es impactante, por decirlo de alguna manera. Obviamente, es extremadamente desconcertante estar pilotando el helicóptero cuando, de repente, aparece otra aeronave que no esperabas ver allí“, expresó Goldsworthy.

La aproximación entre las dos aeronaves ocurrió a menos de una milla (1.6 km) del lugar donde el 30 de agosto de 1966 se produjo una colisión entre un helicóptero del Departamento de Policía de Los Ángeles y un helicóptero de la compañía KMPC de radio, cerca del Dodger Stadium. En el percance fallecieron cinco personas.

De acuerdo con las investigaciones realizadas aquel año, se determinó que el resplandor del sol de la tarde fue factor que contribuyó al accidente aéreo.

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El percance originó la creación de la Asociación de Pilotos Profesionales de Helicópteros, que más tarde se convirtió en SoCal Rotors, una organización enfocada en mejorar la seguridad y la comunicación de los helicópteros.

El incidente de 1966 también motivó a establecer una frecuencia de radio aire-aire designada, 123,025 MHz, conocida entre los pilotos de helicópteros locales como 02.

Goldsworthy explicó que los pilotos operan con frecuencias fuera del espacio aéreo controlado por el aeropuerto, donde mantienen la vigilancia virtual de las aeronaves, lo que es fundamental para la seguridad.

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La frecuencia está dedicada a proporcionar una forma adicional para que las tripulaciones de helicópteros comuniquen su ubicación para evitar colisiones en el aire.

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