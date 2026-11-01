Policía de Los Ángeles dispara a hombre que ataca a oficial con barra de metal

Un hombre fue baleado por oficiales del Departamento de Policía de Los Ángeles (LAPD) después de que el sospechoso presuntamente golpeó a un agente con una barra de metal la tarde de este sábado en el centro de la ciudad.

En un comunicado, el LAPD informó que, poco antes de la 1:30 p.m., oficiales de patrulla respondieron a un reporte de un robo cerca de la intersección de 4th Street y Omar Street.

“Cuando los agentes llegaron al lugar donde se había realizado la llamada, se encontraron con el sospechoso, un hombre adulto, armado con una barra de metal en una mano y una rama de árbol larga en la otra. Los agentes le ordenaron repetidamente que soltara el arma, pero no obedeció”, dijo el LAPD.

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De acuerdo con las autoridades, los oficiales dispararon proyectiles de espuma no letales, acción que no dio resultado para someter al sujeto.

Tras ser alcanzado por la munición no letal, el sujeto se abalanzó sobre los oficiales y alcanzó a golpear a uno de ellos con la barra de metal, momento en que ocurrieron los disparos de los agentes del LAPD, lesionando al hombre.

“El sospechoso atacó a un agente y lo golpeó con una barra de metal, produciéndose un tiroteo en el que se vio involucrado un agente“, explicó el LAPD en su comunicado.

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Las autoridades dijeron que el sospechoso fue alcanzado por los disparos, por lo que fue detenido. El LAPD no proporcionó la identidad del hombre involucrado en el incidente.

Se informó que el oficial que sufrió el ataque con la barra de metal y el sospechoso fueron trasladados a un hospital. Se informó que ambos se encontraban en condición estable. No se reportaron otras personas lesionadas como consecuencia de este enfrentamiento.

“No existe ninguna amenaza en curso para la comunidad“, aseguraron las autoridades de Los Ángeles.

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En el lugar del ataque, los oficiales recuperaron la barra de metal que el sospechoso utilizó en el ataque, que fue incautada como evidencia para la revisión del incidente.

Se mantiene en curso la investigación del tiroteo que involucró a un oficial de la policía de Los Ángeles.

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