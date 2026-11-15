Familia latina busca a una joven y a su hijo desaparecidos en Los Ángeles

Una familia latina busca a una adolescente y al hijo de la adolescente, que llevan desaparecidos en Los Ángeles desde hace dos años.

Sandy Campos Pineda, de 17 años actualmente, y su hijo Christian Campos, ahora de dos años, fueron vistos por última vez en Los Ángeles el 13 de noviembre de 2024.

Las autoridades informaron que desconocen a qué lugar se dirigían la joven madre y su hijo, aunque posiblemente pudieran haberse desplazado a la ciudad de Chicago. Sin embargo, creen que podrían haber estado junto con otro bebé en el momento en que desaparecieron.

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A pesar de los esfuerzos por encontrarlos, han transcurrido dos años y Sandy y Christian siguen sin ser localizados.

El Centro Nacional para Niños Desaparecidos y Explotados (National Center for Missing & Exploited Children, NCMEC), publicó imágenes sobre cómo podrían verse actualmente la madre y el hijo latinos.

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Sin embargo, se desconocen los detalles sobre su desaparición, los detectives que trabajan en el caso creen que la madre y su hijo todavía podría encontrarse en el área de Los Ángeles.

Los familiares de Sandy y Christian pidieron que, si alguna persona conoce el paradero de la madre y su hijo, o tiene información sobre su desaparición, para que se comuniquen a CMEC al 1-800-843-5678, o al Departamento de Policía de Los Ángeles al 1-877-275-5273.

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