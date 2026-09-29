Hispana embarazada en riesgo desaparece en Riverside

Una mujer hispana de 23 años desapareció este domingo en la ciudad de Riverside y las autoridades la buscan por temor de que pudiera estar sufriendo una crisis de salud mental.

Jeslyn Isabelle Manzano, de 23 años, fue vista por última vez aproximadamente a la 1:40 p.m. del 27 de septiembre en el área de la intersección de Rutland Avenue y Penny Drive, informó el Departamento de Policía de Riverside (RPD).

“Jeslyn está embarazada y tiene diagnóstico de trastorno esquizoafectivo, trastorno límite de la personalidad y depresión. Se cree que actualmente está sufriendo un episodio”, dijo el RPD en una alerta publicada en las redes sociales.

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Manzano fue descrita como una mujer de 5’01” (1.55 metros) de estatura, que pesa aproximadamente 140 libras (63 kilogramos), con cabello castaño y ojos marrones.

La mujer hispana vestía una camisa negra de manga corta, pantalones deportivos negros, sandalias Crocs rosas y auriculares grises.

Los detectives del RPD mencionaron que Jeslyn frecuenta el área de Rutland Park y una tienda de conveniencia 7-Eleven, que se localiza en la intersección de Van Beuren Boulevard y Jurupa Avenue.

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Si alguna persona conoce el paradero de Jeslyn Manzano o la ve, debe ponerse en contacto con el Centro de Comunicaciones de Seguridad Pública del Departamento de Policía de Riverside al 951-354-2007 e indicar su nombre o el número de informe 260025903.

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