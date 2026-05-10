Autoridades de California buscan restos de Kristin Smart en casa de San Luis Obispo

Las autoridades de California informaron este sábado que no se encontraron los restos de Kristin Smart, una estudiante universitaria de 19 años que desapareció en 1996, tras llevar a cabo una búsqueda en una propiedad vinculada a Paul Flores, condenado por su asesinato, en San Luis Obispo.

La Oficina del Sheriff del Condado de San Luis Obispo dijo que se realizó una revisión en la casa de Susan Flores en la ciudad costera de Arroyo Grande, a 150 millas (240 kilómetros) al noroeste de Los Ángeles.

En 2022, el hijo de Susan, Paul Flores, fue declarado culpable del crimen de Kristin Smart, cuyo cuerpo nunca fue encontrado.

Paul Flores, en 2021, cuando fue arrestado por el asesinato de Kristin Smart. Crédito: San Luis Obispo County Sheriff’s Office | AP

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En el condado de San Luis Obispo, las autoridades no proporcionaron más información tras la investigación en la vivienda de Arroyo Grande.

Los días previos, se mencionó que había indicios de que se habían encontrado restos humanos en la vivienda y que científicos especializados en descomposición humana y suelos tomaron muestras del terreno.

“La Oficina del Sheriff mantiene su firme compromiso de encontrar a Kristin y traerla de vuelta a casa con su familia“, declaró la oficina del sheriff en un comunicado.

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Kristin Smart desapareció de California Polytechnic State University en mayo de 1996.

Kristin Smart desapareció en octubre de 1996. Crédito: FBI | AP

La fiscalía del condado de San Luis Obispo alegó que la estudiante universitaria fue asesinada durante un intento de ataque sexual y que la última persona con la que se le vio fue Paul Flores, un compañero de estudios. Kristin fue declarada legalmente muerta en 2002.

En octubre de 2022, un tribunal declaró culpable a Paul Flores del asesinato de Smart, y al año siguiente fue sentenciado a una pena de entre 25 años y cadena perpetua.

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