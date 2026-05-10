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Autoridades de California buscan restos de Kristin Smart en casa de San Luis Obispo

Los investigadores no encontraron los restos de la universitaria en propiedad vinculada a Paul Flores; Kristin Smart, entonces de 19 años, desapareció en 1996

Scientists take samples from the soil Thursday, May 7, 2026, from the neighboring yard of a home in Arroyo Grande, Calif., connected to the man convicted of killing Kristin Smart as part of a sheriff's investigation. (AP Photo/Haven Daley) CORRECTION: Corrects from authorities to scientists

Científicos toman muestras del terreno en vivienda relacionada al caso del asesinato de Kristin Smart. Crédito: Haven Daley | AP

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Por  Ricardo Roura

Las autoridades de California informaron este sábado que no se encontraron los restos de Kristin Smart, una estudiante universitaria de 19 años que desapareció en 1996, tras llevar a cabo una búsqueda en una propiedad vinculada a Paul Flores, condenado por su asesinato, en San Luis Obispo.

La Oficina del Sheriff del Condado de San Luis Obispo dijo que se realizó una revisión en la casa de Susan Flores en la ciudad costera de Arroyo Grande, a 150 millas (240 kilómetros) al noroeste de Los Ángeles.

En 2022, el hijo de Susan, Paul Flores, fue declarado culpable del crimen de Kristin Smart, cuyo cuerpo nunca fue encontrado.

FILE - This photo provided by the San Luis Obispo County Sheriff's Office shows suspect Paul Flores who was arrested on April 13, 2021, for the murder of Kristin Smart. A man accused of a jailhouse attack on Flores, the convicted killer of California college student Smart pleaded not guilty Monday, Jan. 8, 2024, to attempted murder. Jason Budrow, 43, entered his plea in Fresno County Superior Court to four felony charges, including using a prison-made deadly weapon and assault by an inmate serving a life sentence, KSBY-TV reported. (San Luis Obispo County Sheriff's Office via AP, File)
Paul Flores, en 2021, cuando fue arrestado por el asesinato de Kristin Smart.
Crédito: San Luis Obispo County Sheriff’s Office | AP

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En el condado de San Luis Obispo, las autoridades no proporcionaron más información tras la investigación en la vivienda de Arroyo Grande.

Los días previos, se mencionó que había indicios de que se habían encontrado restos humanos en la vivienda y que científicos especializados en descomposición humana y suelos tomaron muestras del terreno.

“La Oficina del Sheriff mantiene su firme compromiso de encontrar a Kristin y traerla de vuelta a casa con su familia“, declaró la oficina del sheriff en un comunicado.

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Kristin Smart desapareció de California Polytechnic State University en mayo de 1996.

FILE - This undated file photo released by the FBI shows Kristin Smart, the California Polytechnic State University, San Luis Obispo student who disappeared in 1996. Smart was last seen in May 1996, while returning to her dorm after an off-campus party. Investigators have served a search warrant at the central California coast home of the father of a man who has long been under investigation in the disappearance of college student Kristin Smart nearly 25 years ago. The San Luis Obispo County Sheriff's Office says Monday, March 15, 2021, it has been authorized to use cadaver dogs and ground penetrating radar during what could be two days of searching at the home of Ruben Flores in Arroyo Grande. Ruben Flores is the father of Paul Flores, who was seen with the 19-year-old Smart before she vanished at California State University, San Luis Obispo, in 1996. (FBI via AP, File)
Kristin Smart desapareció en octubre de 1996.
Crédito: FBI | AP

La fiscalía del condado de San Luis Obispo alegó que la estudiante universitaria fue asesinada durante un intento de ataque sexual y que la última persona con la que se le vio fue Paul Flores, un compañero de estudios. Kristin fue declarada legalmente muerta en 2002.

En octubre de 2022, un tribunal declaró culpable a Paul Flores del asesinato de Smart, y al año siguiente fue sentenciado a una pena de entre 25 años y cadena perpetua.

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