Arrestan a padre e hijo hispanos por la desaparición de la estudiante Kristin Smart hace 25 años

Dos hombres hispanos han sido detenidos por la desaparición de la estudiante Kristin Smart, que ocurrió el 25 de mayo de 1996, hace casi 25 años. Uno de ellos está acusado de asesinato y el otro, padre del primero, de ayudar a deshacerse de los restos de Smart.

Paul Flores, que tiene ahora 44 años, ha sido el foco de las investigaciones sobre el caso porque era compañero de clase de Smart en la universidad californiana Cal Poly San Luis Obispo y porque fue la última persona con quien vieron a la joven. Ni los perros ni los radares de las investigaciones consiguieron dar con el cuerpo de la mujer, por lo que -hasta ahora- no había habido forma de acusar a Flores por su desaparición y presunta muerte.

The Sheriff’s Office has issued a press release following the arrest of Paul Flores and Ruben Flores in connection to the murder of Kristin Smart. https://t.co/9wNxv0vYG1 pic.twitter.com/OVZEWBjA0H

