Hispana de Los Ángeles ayuda a localizar a mujer de 78 años con demencia

Una mujer hispana de Los Ángeles fue recompensada por su valiosa ayuda para localizar a una mujer de 78 años con demencia que había sido reportada como desaparecida por su familia.

Maggie Castellanos, residente de Huntington Park, fue captada por una cámara de vigilancia cuando se acercó a Jeanne Litvin, quien estaba limpiando el jardín delantero de su residencia, y al percatarse de que algo no estaba bien.

Cuando encontró a Jeanne frente a su domicilio, Castellanos desconocía que la mujer padecía demencia y que llevaba desaparecida por más de dos días y que se estaba llevando a cabo un gran operativo para localizarla.

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“Le pregunté si estaba bien, si estaba perdida, y (Jeanne) no respondía con coherencia“, expresó Castellanos en una entrevista con la cadena ABC.

La mujer de 78 años padece afasia progresiva primaria, que es un tipo de demencia que afecta principalmente la capacidad de comunicación.

Días antes, el esposo de Jeanne, Mel Teitelbaum, despertó el 15 de abril y descubrió que su mujer no se encontraba en la cama, por lo que se preocupó.

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“Bajé las escaleras buscándola y la puerta estaba parcialmente entreabierta“, recordó Teitelbaum.

Ante la desaparición de su esposa, Teitelbaum se comunicó con la organización Hatzolah de Los Ángeles, que brinda asistencia en casos de emergencia por desaparición de personas.

Con la colaboración de los voluntarios de la organización, comenzó la búsqueda de Jeanne principalmente en los alrededores de su vecindario, en el área de The Grove.

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Sin embargo, Litvin se había alejado de la zona. Caminó durante horas y en un momento abordó un autobús, que lo llevó a unas 15 millas (24 kilómetros) de su hogar.

Hasta este jueves, todavía se desconoce dónde comió o el lugar donde durmió Jeanne durante los dos días que estuvo desaparecida.

“No puedo imaginar lo que es pasar por una situación así“, reconoció Castellanos.

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La residente hispana de Huntington Park llamó a la policía para reportar el caso de Litvin, quien fue trasladada a un hospital para verificar su estado de salud.

Después de completar el trámite de confirmación de identidad, que se prolongó por una semana, Jeanne pudo reunirse con sus seres queridos después de estar alejada de ellos durante 10 días.

“Cuanto más tiempo tardábamos en encontrarla, más sentía que seguía con nosotros“, comentó el esposo de Jeanne.

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Este martes, Castellanos fue reconocida por su acción de buena samaritana. La hispana desconocía que se ofrecía una recompensa de $25,000 dólares para encontrar a Litvin y llevarla de regreso a casa.

“No me lo esperaba, para nada“, reconoció Castellanos, sorprendida.

La residente de Huntington Park dijo que brindó ayuda a Jeanne sin saber que se ofrecía un estímulo económico para localizarla.

“Es nuestro deber cívico ayudar a los demás“, añadió Castellanos.

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