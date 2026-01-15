Joven hispana desaparecida en Los Ángeles desde Halloween

Una madre está desesperada por encontrar a su hija, una joven hispana que desapareció en Los Ángeles desde Halloween.

La última ocasión en que Jade Durán fue vista fue cuando salió de la casa de su padre, en el vecindario de Panorama City, el 31 de octubre, cuando se dirigía a una fiesta. Desde entonces, no se sabe nada de la adolescente.

LAPD News: Missing 14-Year-Old Juvenile pic.twitter.com/tCw5V3n1c3 — LAPD PIO (@LAPDPIO) November 11, 2025

La madre de Jade, Erica Pinilla, hace todos los intentos por localizar a su hija y ha estado colocando volantes con la foto y los datos de la joven.

“No saber si está bien o no, es muy difícil“, expresó Pinilla en una entrevista con la cadena ABC.

De acuerdo con la madre, Jade, quien se alojaba con su padre, se escapó aproximadamente a las 11:30 p.m. del 31 de octubre para ir a una fiesta de Halloween a la que sus padres le habían prohibido asistir.

Pinilla mencionó que durante la primera semana en que desapareció Jade, el teléfono celular de su hija fue desechado, vendido y terminó fuera del estado.

La madre dijo que las personas que invitaron a Jade a la fiesta eran adultos que su hija conoció mientras viajaba en transporte público a la Kennedy High School, en el condado de Orange.

Pinilla encontró a Jade con ese mismo grupo de personas en el Schweitzer Park, en Anaheim, un día antes de su desaparición.

Este miércoles 14 de enero, Pinilla regresó a ese parque en un día que debería haber sido de celebración, ya que era el cumpleaños número 15 de Jade.

El Departamento de Policía de Los Ángeles (LAPD) mantiene vigente la investigación sobre la desaparición de Jade.

Las autoridades dijeron que la adolescente fue vista por última vez con Carlos Yáñez Robledo, un adulto que se sospecha que vive en la calle. El LAPD dijo que desea hablar con él, y aclaró que no es considerado sospechoso ni persona de interés.

“Me rompe el corazón; me revuelve el estómago. Lo que me reconforta es saber que estoy aquí buscándola todos los días“, expresó Pinilla, quien se niega a rendirse hasta conseguir que su hija esté de regreso en su hogar.

Jade Durán es descrita como una mujer hispana, de 5 pies y 5 pulgadas de estatura, con un peso de 140 libras. Fue vista por última vez vistiendo una chaqueta negra, pantalones negros y llevando una mochila rosa.

Si alguna persona sabe el paradero de Jade Durán, debe llamar al Departamento de Policía de Los Ángeles al 877-527-3247.

Para presentar una denuncia de forma anónima, debe llamar a LA Regional Crime Stoppers al 1-800-222-8477, o por Internet en su sitio web en este enlace.

