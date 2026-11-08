Activistas protestan por presencia de ICE en hospital de Los Ángeles

Grupos de activistas sociales y miembros de la comunidad protestaron este sábado 7 de noviembre por la presencia de agentes del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) en el Adventist Health White Memorial Hospital, en Boyle Heights.

Un video grabado muestra un enfrentamiento violento entre manifestantes con agentes federales en el exterior del centro médico en Los Ángeles.

De acuerdo con testigos, la noticia sobre la presencia de los agentes federales de inmigración se difundió rápidamente después de que los residentes se percataron de una presencia considerable de agentes en el hospital, lo que provocó la congregación de miembros de la comunidad en el exterior del centro médico.

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Durante la protesta, los manifestantes rodearon al presidente del hospital, Daniel Fontura, y lo instaron a que se dirigiera a las personas reunidas.

“¡Denle el micrófono! ¡Denle el micrófono!”, exigieron los manifestantes.

El directivo del hospital aseguró que los agentes de ICE ingresaron a la zona de urgencias con una persona que necesitaba atención médica, y aclaró que rechazaron las solicitudes de los agentes federales para estar presentes durante la consulta del paciente con los médicos.

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“Hubo un momento en que ICE quiso romper el protocolo y estar presente junto con el médico en ese encuentro entre médico y paciente, y dijimos que no”, dijo Fontura.

Mientras el detenido se encontraba en la zona de emergencias, las ambulancias que tenían como destino el hospital fueron enviadas a otros centros médicos cercanos.

Algunas personas que se encontraban entre los manifestantes aseguraron que una joven fue rociada con gas pimienta durante uno de los enfrentamientos, mientras que uno de los miembros del grupo activista Unión del Barrio, Abraham Zavala, aseguró que él también fue rociado con gas pimienta por los agentes federales.

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“Solo nuestra comunidad nos mantendrá a salvo en estos tiempos que estamos viviendo. Estamos siendo atacados. Las familias están siendo separadas“, declaró Zavala en una entrevista con la cadena KTLA.

Zavala y otros activistas acusaron al hospital de ser cómplice de las operaciones del Departamento de Seguridad Nacional (DHS) y del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas, acusaciones que negaron funcionarios del Adventist Health White Memorial Hospital.

“White Memorial no participa en la aplicación de la ley en materia de inmigración, no facilita las operaciones de inmigración y no permitirá que las actividades de aplicación de la ley en materia de inmigración comprometan nuestro compromiso con la atención y la seguridad de los pacientes”, dijeron los funcionarios del hospital en un comunicado.

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El incidente se originó desde las primeras horas de este sábado cuando los agentes de ICE trasladaron a un detenido que estaba bajo su custodia para que recibiera atención médica.

La persona detenida fue ingresada a la zona de emergencias, mientras que los agentes federales bloquearon el acceso de entrada de las ambulancias.

Directivos del hospital dijeron que los administradores solicitaron la presencia de oficiales del Departamento de Policía de Los Ángeles (LAPD) tras la llegada de los manifestantes por la presencia de los agentes de ICE.

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La protesta de los grupos activistas y miembros de la comunidad se prolongó durante varias horas antes de que los grupos civiles se retiraran de la zona cercana al hospital. Más tarde, los activistas y simpatizantes realizaron una manifestación en otra zona de Los Ángeles.

“Me horroriza lo ocurrido anoche (del viernes) en el hospital White Memorial de Boyle Heights, donde agentes de ICE impidieron el acceso a la sala de urgencias y detuvieron a dos ciudadanos estadounidenses. Condeno estas acciones irresponsables del gobierno de Trump“, escribió la alcaldesa de Los Ángeles electa, Nithya Raman, en las redes sociales.

El fiscal federal del Distrito Central de California, Bill Essayli, no tardó en criticar a Raman por sus comentarios por el incidente en Boyle Heights, diciendo que los agentes estaban en el hospital para que un detenido pudiera recibir atención médica.

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“Sé que eres nueva en esto, pero los hechos importan. ICE estaba allí para brindar atención médica a un detenido que solicitó ver a un médico. Supongo que apoyas que los agentes federales brinden atención médica a los inmigrantes indocumentados bajo custodia, ¿verdad?”, expresó Essayli.

“Estos agitadores crearon una situación peligrosa para el público y las fuerzas del orden. Las fuerzas del orden nunca cederán ante matones, por lo que los intentos de intimidar a ICE fracasarán Pidieron refuerzos, controlaron la situación y arrestaron a dos personas que agredieron a los agentes federales”, agregó el fiscal federal.

El DHS también emitió un comunicado en el que rechazó las críticas en relación con el incidente de la madrugada de este sábado en Boyle Heights.

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“ICE no ataca hospitales, escuelas ni iglesias. Esta es solo otra narrativa falsa para intentar demonizar a nuestros valientes agentes de ICE”, dijo el Departamento de Seguridad Nacional.

Los funcionarios federales informaron que dos personas fueron arrestadas debido a que agredieron a agentes en las afueras del hospital en Boyle Heights.

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