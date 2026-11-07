Agentes de ICE causan pavor al bloquear la entrada de ambulancias en un hospital de Los Ángeles

La repentina aparición de un grupo de agentes del Servicio de Control de Inmigración y Aduanas (ICE) bloqueando la entrada de acceso a ambulancias en el Centro Médico Adventist Health White Memorial, el cual se ubica en el área de Boyle Heights, atemorizó a la población local y al personal de la institución de salud.

Un portavoz del centro médico indicó que el incidente se produjo durante la madrugada de este sábado, cuando el personal migratorio trasladó bajo su custodia a un detenido que requería atención inmediata.

La persona en cuestión fue ingresada a la sala de emergencias sin que se dieran a conocer más detalles, en tanto los agentes del ICE se dieron a la tarea de bloquear la entrada a de urgencias al menos durante un par de horas.

Por ello, resultó necesario enviar a otros hospitales a cualquier ambulancia que requiriera de atención.

“Cuando los agentes formaron una fila frente a nuestra entrada de ambulancias, algo que no habíamos solicitado ni autorizado, desviamos las ambulancias a hospitales cercanos durante aproximadamente dos horas para garantizar que todos los pacientes recibieran una atención oportuna, respetuosa y culturalmente sensible”, señaló el portavoz.

November 7 2026: ICE agents are reportedly blocking the ambulance bay at Adventist Health White Memorial Medical Center in Boyle Heights, Los Angeles. pic.twitter.com/aPXzGbUmZr — CantStopPoppin (@CantStopPoppin) November 7, 2026

Daniel Fontoura, presidente del centro médico Adventist Health White Memorial, emitió una declaración donde señala que la institución a su cargo cumple con el objetivo de brindar atención a quien lo demande, esto al margen de su estatus migratorio.

“Nuestra prioridad es cuidar de los pacientes. White Memorial es un lugar de sanación y seguridad para todos, independientemente de su estatus migratorio.

Quiero dejar claro que White Memorial no participa en la aplicación de la ley de inmigración, no facilita operaciones de inmigración y no permitirá que las actividades de control migratorio comprometan nuestro compromiso con la atención y la seguridad de los pacientes. Nuestra función es brindar atención. Todos los pacientes que llegan a nuestro hospital reciben atención oportuna, respetuosa y culturalmente sensible, y protegemos su información médica, incluido su estatus migratorio.

Sé que muchos de ustedes tienen miedo. Todas las familias de Boyle Heights deben saber que pueden acudir a nosotros para recibir atención médica sin temor. Durante más de 100 años, White Memorial ha sido su hospital, y eso no cambiará”, señala la misiva.

Cabe señalar que, a partir del 21 de enero de 2025, el Departamento de Seguridad Nacional (DHS) de EE. UU. rescindió y anuló las directrices que limitaban las operaciones de ICE en zonas sensibles como hospitales, escuelas e iglesias.

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