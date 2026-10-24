Zohran Mamdani difunde un video en español donde aconseja a los inmigrantes qué hacer frente al ICE

Zohran Mamdani, alcalde de Nueva York, publicó un video en español donde ofrece consejos a los extranjeros carentes de estatus legal sobre qué hacer en caso de enfrentar una posible amenaza de detención proveniente de agentes del Servicio de Control de Inmigración y Aduanas (ICE).

A través de un inusual mensaje difundido en redes sociales, el político originario de Uganda reiteró su solidaridad con las personas perseguidas por la política migratoria adoptada a partir del retorno de Donald Trump a la presidencia.

“Si te encuentras con ICE, estos son tus derechos”, indica Mamdani en el inicio del video.

Acto seguido, el demócrata de 35 años hace hincapié sobre algunas restricciones que limitan el proceder de los agentes migratorios asignados durante cualquier operativo de detención de personas.

“ICE no puede entrar legalmente en lugares privados sin una orden judicial. Estos lugares incluyen tu casa, los hospitales, las iglesias y las áreas privadas de tu trabajo”, enfatizó.

If you encounter ICE, here's what every New Yorker should know. pic.twitter.com/hrjL8JPLyr — Mayor Zohran Kwame Mamdani (@NYCMayor) October 23, 2026

Mamdani destacó que, en caso que los agentes tengan un documento, los afectados deben buscar las palabras “United States District Court y la firma de un juez”.

Otro punto por demás trascedente es que ningún inmigrante está obligado a abrirle la puerta al ICE si no demuestra tener una orden judicial donde se especifique el nombre de quién se busca para ser detenido.

“Puedes pedirles a los agentes que pasen la orden por debajo de la puerta. Si no. tienen una orden judicial, puedes dejar la puerta cerrada y decir: Don not concert your entry. No les doy permiso para entrar”, puntualizó.

Con respecto a las detenciones aleatorias que los agentes migratorios suelen hacer en la vía publica para detectar a extranjeros carentes de un documento para avalar su estancia en el territorio estadounidense, el alcalde de Nueva York emitió más sugerencias que, al ponerlas en marcha, podrían marcar la diferencia entre ser detenidos con objeto de deportación o lograr que se respeten derechos otorgados por la constitución.

“Tienes derecho a no hablar. Si ICE te para en la calle, pregunta: Am I free to go? ¿Me puedo ir? Si el agente dice que sí, vete con calma. Habla con un abogado antes de firmar cualquier documento o tomar decisiones sobre tu caso.

No están solos; todos pueden llamar a la línea de ayuda de inmigración al 018003540265 para importar su status migratorio. La llamada es gratis y confidencial”, expuso.

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