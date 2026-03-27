Zohran Mamdani arremetió en contra del ICE y lo define como una “agencia deshonesta”

Zohran Mamdani, alcalde de Nueva York, define al Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) como una “agencia deshonesta” que debe ser abolida.

Durante una conferencia de prensa el demócrata de 34 años mencionó haberle expresado al presidente Donald Trump la incomodidad que le genera la manera como se comportan los agentes migratorios durante los operativos efectuados cuando intentan detener a extranjeros carentes de estatus legal, pues le resulta evidente su abuso de poder.

“Estamos dejando claro que nadie está por encima de la ley en esta ciudad, que todos deben acatar el estado de derecho. Le he dejado claro al presidente, tanto en nuestras conversaciones privadas como públicas, que creo que el ICE es una agencia deshonesta”, indicó.

Acto seguido, el político originario de Uganda hizo énfasis en la necesidad de acabar con el ICE, pues se ha convertido en una agencia atemorizante en una de las ciudades más multiculturales del mundo como es Nueva York y, donde ahora, muchos de sus habitantes viven atemorizados ante la posibilidad de ser detenidos durante un control de migratorio.

“He manifestado públicamente mi convicción de que el ICE es una entidad que debería ser abolida, y eso es de vital importancia en nuestra ciudad, donde hemos visto a demasiados neoyorquinos viviendo con miedo incluso de acudir a lo que de otro modo serían controles migratorios rutinarios. Mientras tanto, hemos tenido una entidad federal que ha estado operando con un nivel de impunidad, y eso tiene que terminar”, subrayó.

Se esperan multitudinarias manifestaciones en rechazo al ICE en todo el territorio estadounidense. (Crédito: Lindsey Wasson / AP)

Bajo la óptica de Mamdani, la mejor manera para demostrarle al gobierno federal el rechazo a su política migratoria es tomar parte en las manifestaciones que se llevarán a cabo bajo el lema “No Kings”.

“Creo que las manifestaciones son una forma increíblemente eficaz para que los neoyorquinos se organicen y dejen clara su visión para la ciudad, para el estado, para este país. Son también una oportunidad para darse cuenta de que no se está en minoría.

De hecho, se forma parte de una creciente coalición de personas que desean que un mínimo de decencia, dignidad y humanidad regrese a la política de nuestra ciudad y de nuestro país”, puntualizó.

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