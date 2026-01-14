Mamdani promete luchar contra esfuerzos de Trump de retirar fondos a ciudades y estados santuario

El alcalde de Nueva York, Zohran Mamdani, aseguró que su administración dará la batalla política y legal contra el nuevo intento del presidente Donald Trump de retirar fondos federales a las llamadas ciudades y estados santuario, una medida que, de concretarse, podría afectar a millones de residentes en todo el país.

Mamdani confirmó que ha intentado comunicarse directamente con Trump tras el anuncio del mandatario, aunque reconoció que aún no ha recibido respuesta. “Hemos intercambiado algunos mensajes de texto, pero todavía no hemos hablado sobre esta amenaza en específico”, dijo el edil ante la prensa, luego de que el medio Axios revelara que ambos mantienen contacto frecuente desde su encuentro en la Casa Blanca en noviembre pasado.

Trump anunció durante un evento en Detroit que, a partir del 1 de febrero, su Gobierno dejará de entregar financiación federal a las ciudades santuario y a los estados que las albergan. El presidente reiteró después en redes sociales que estas jurisdicciones, según él, “fomentan el crimen y la violencia” al limitar la cooperación con las autoridades federales de inmigración.

Nueva York se prepara para un nuevo pulso legal

El alcalde neoyorquino afirmó que su equipo jurídico ya analiza la legalidad de la decisión anunciada por Trump y subrayó que la ciudad está preparada para cualquier escenario. “Nuestros valores y nuestras leyes no son moneda de cambio. Siempre defenderemos a los neoyorquinos, incluso ante amenazas federales de retener fondos”, escribió Mamdani en la red social X.

Además de Nueva York, otras grandes urbes como Los Ángeles, San Francisco, Chicago y Boston, así como estados como California y Nueva Jersey, cuentan con políticas de santuario que buscan proteger a las personas indocumentadas de detenciones y deportaciones, limitando la colaboración entre policías locales y agentes migratorios.

No es la primera vez que Trump intenta castigar financieramente a estas jurisdicciones. Durante su primer año de mandato, iniciativas similares fueron frenadas por los tribunales federales, que han limitado la capacidad del Ejecutivo para condicionar fondos aprobados por el Congreso.

Our values and our laws are not bargaining chips. We will always defend New Yorkers, even in the face of federal threats to withhold funding. https://t.co/1vXJEZ6KP0 — Mayor Zohran Kwame Mamdani (@NYCMayor) January 13, 2026

Mamdani se mostró confiado en que Nueva York volverá a prevalecer. “Esta ciudad ha enfrentado muchas amenazas y ha demostrado que puede defenderse y ganar”, afirmó. El choque, además, pone a prueba la relación inesperadamente cordial que ambos mostraron en su reunión pasada, cuando Trump incluso elogió al alcalde al recibirlo en el Despacho Oval.

Mientras, el Departamento de Justicia ya incluyó a 11 estados y 18 ciudades en una lista negra, el destino de millones de dólares en servicios públicos pende de un hilo en este desafío constitucional.

Sigue leyendo: