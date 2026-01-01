Zohran Mamdani jura como alcalde de Nueva York sobre el Corán

NUEVA YORK – El demócrata Zohran Mamdani juró como alcalde de Nueva York este jueves justo después de la medianoche en una breve ceremonia privada junto a sus familiares, en la que aseguró que servir como regidor es el “honor y privilegio” de su vida.

El político del ala socialista fue investido por la fiscal estatal Letitia James, a la que consideró una de sus inspiraciones, en una estación de metro histórica, de diseño español y cerrada al público llamada Old City Hall, y que se encuentra debajo de la Alcaldía.

La elección del lugar buscaba ser “un testamento sobre la importancia del transporte público, la vitalidad, la salud y el legado de nuestra ciudad”, afirmó el alcalde, que firmó documentos y pagó una tasa de nueve dólares al secretario de la alcaldía allí mismo.

Mamdani, ya el alcalde número 112 de Nueva York, es a sus 34 años el segundo regidor más joven de la ciudad, el primero de ascendencia del sur de Asia y también el primero musulmán, por lo que realizó el juramento con el Corán, que sostenía su esposa, Rama Duwaji.

Zohran Mamdani (centro) jura como alcalde de la ciudad de Nueva York ante la fiscal Letitia James (izq.) en compañía de su esposa Rama Duwaji (der.). El evento se realizó en la estación en desuso Old City Hall del metro. Crédito: Yuki Iwamura | AP

La fiscal James, antes de guiarle en el juramento, elogió al alcalde, declarándose “orgullosa de lo que ha conseguido” y confiada en que llevará “una nueva era de progreso, promesas y prosperidad” a la gran urbe.

El evento, que duró menos de cinco minutos, fue retransmitido a través del canal de YouTube de la oficina del alcalde y dio la impresión de finalizar antes de que Mamdani completara su discurso. Solo algunos medios locales fueron acreditados.

Según el medio digital AmNY, el alcalde anunció el nombramiento del responsable del Departamento de Transporte, que será Mike Flynn, un extrabajador de esa agenda especializado en programas de peatones y ciclistas.

Mamdani prestará juramento de nuevo este día en las escaleras de la Alcaldía a la 13:00 hora local, en un evento en el que será investido por el senador izquierdista Bernie Sanders, y que irá seguido de una fiesta comunitaria abierta al público en las calles del sur de Manhattan.

En el acto, que se retransmitirá en línea, estarán presentes la congresista Alexandria Ocasio-Cortez, el Defensor del Pueblo de Nueva York, Jumaane Williams, y el contralor electo Mark Levine, entre otras figuras políticas.

Terremoto político

El joven político, miembro del Partido Socialista Democrático de América y a quien Trump calificó como “comunista”, llega a la alcaldía tras cuatro años como asambleísta estatal y de trabajar ayudando a personas con problemas para acceder a una vivienda.

Su llegada ha sido también un revulsivo para el alicaído Partido Demócrata, incapaz de encontrar un liderazgo que compita con Trump, y ha sacudido el tablero político gracias a la fuerte conexión que logró con sus votantes, tanto en las redes como en las calles, al defender sus ideas progresistas.

Mamdani asume en un momento de desconfianza ciudadana, con una inflación que se ha mantenido por encima del promedio nacional en los últimos cinco años, con picos de hasta 6 % tras la pandemia, y tras las renuncias de varios funcionarios durante la gestión de Eric Adams, quien fue acusado de varios cargos federales que Trump ordenó retirar.

Promesas para una ciudad más asequible

Las principales promesas que le dieron el triunfo se basan en la justicia social, incluyendo autobuses gratuitos y más eficientes en una ciudad con alta evasión de tarifas, que pasarán a costar 3 dólares a partir del 1 de enero.

Mamdani, ugandés de nacimiento, prometió también cuidado infantil universal, supermercados municipales con precios bajos y congelar el alquiler en apartamentos de renta protegida, decisión a cargo de una junta nombrada por el regidor.

Estas medidas buscan aliviar la carga económica de las familias y mejorar la calidad de vida en la Gran Manzana, aunque su implementación dependerá del presupuesto municipal y del apoyo de distintos organismos locales y estatales.

El problema migratorio

Además, el joven político debe afrontar la amenaza de Trump de recortar los necesarios fondos federales a las ciudades amigas de inmigrantes conocidas como ‘ciudades santuario’.

Estas ciudades, que incluyen a Nueva York, limitan la cooperación con las autoridades federales en materia migratoria, lo que les permite proteger a residentes indocumentados.

De esta manera, una reducción de fondos podría afectar programas clave de seguridad, educación y asistencia social, poniendo a prueba la capacidad del nuevo alcalde mientras impulsa sus ambiciosas propuestas de justicia social.

