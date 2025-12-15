Informe revela que ICE entró en albergues de Nueva York sin orden judicial

Agentes del Servicio de Inmigración y Aduanas (ICE) entraron al menos en cinco ocasiones entre enero y mayo de este año en varios albergues en Nueva York sin la orden de un juez y se les permitió el acceso, de acuerdo con el informe de incidentes de los refugios, que publica hoy el diario “Gothamist”.

Lo grave del caso es que las leyes santuario de la ciudad de Nueva York prohíben que el personal municipal autorice a los oficiales federales de inmigración a ingresar a áreas privadas de propiedad de la ciudad, con algunas excepciones, incluso si se les presenta una orden judicial o si existen “circunstancias exigentes”, como un peligro inminente.

Según los informes, en dos ocasiones, los empleados de los albergues permitieron que agentes de ICE entraran en áreas privadas y, en un tercer caso, proporcionaron a los agentes información sobre un exresidente, sin verificar si contaban con una orden judicial, y en violación a la ley que declaró a Nueva York ciudad amiga de inmigrantes o “ciudad santuario”.

En otros dos casos, los agentes de inmigración eludieron al personal que estaba en la recepción y entraron en áreas privadas de los refugios municipales sin presentar una orden.

Según el medio, las acciones de los agentes federales descritas en los informes muestran cómo las leyes de santuario de la ciudad están siendo puestas a prueba por funcionarios federales, y que los empleados de la ciudad pueden no haber seguido la ley consistentemente.

Cabe recordar que desde su regreso a la Casa Blanca, la administración de Donald Trump ha presionado a las “jurisdicciones santuarios”, mediante demandas y amenazas de recortes federales.

Sin embargo, la mayoría ha mantenidos sus políticas que limitan la cooperación con las autoridades migratorias, por lo que los resultados han sido mínimos.

En tanto, la publicación agrega que el Departamento de Servicios Sociales, responsable por la gran mayoría de los albergues, aseguró que su personal “nunca” violó deliberadamente el protocolo ni la ley, que el alcalde Eric Adams intentó abolir cuando la ciudad comenzó a recibir a miles de inmigrantes cada semana.

El director ejecutivo de la Coalición de Inmigración de Nueva York, Murad Awawdeh, reaccionó al informe señalando que ningún neoyorquino debería ser “aterrorizado” por el ICE del presidente Donald Trump al acceder a los servicios de la ciudad, y mucho menos cuando las leyes de santuario lo prohíben ha que erosiona la confianza en las agencias.

“El Ayuntamiento debe aprobar con urgencia la Ley de Santuario Seguro y la Ley de Confianza de la Ciudad para fortalecer nuestro compromiso de proteger a todos los neoyorquinos y subsanar cualquier laguna legal existente”, indicó el activista.

De acuerdo con Awawdeh, cuando el próximo alcalde, Zohran Mamdani asuma el cargo el próximo mes, debe haber un compromiso firme de hacer cumplir las leyes de santuario y capacitar rigurosamente a todo el personal municipal sobre cómo implementarlas.

