Movimiento No Kings supera 3,000 eventos antes de la movilización nacional del 28 de marzo

La coalición No Kings anunció que superó los 3,000 eventos organizados en todo el país de cara a su jornada nacional de protestas del próximo 28 de marzo, en lo que califican como una movilización “histórica” contra el autoritarismo.

Como parte de los preparativos, los organizadores convocaron a una llamada nacional de inicio este jueves a las 8:00 p.m. (hora del este), en la que delinearán la estrategia, el contexto y los objetivos de la jornada de acción no violenta.

El movimiento destacó que el número de eventos previstos marca un récord en su historia reciente. En su jornada de octubre pasado, más de 7 millones de personas participaron en más de 2,700 protestas a nivel nacional, mientras que en junio, durante su primera gran convocatoria, se registraron más de 5 millones de participantes en 2,100 eventos.

Este crecimiento ha sido interpretado por analistas como una señal del aumento de la movilización social en Estados Unidos frente a preocupaciones sobre el rumbo democrático del país, principalmente con Donald Trump como centro de las críticas.

Estrategia y mensaje del movimiento

Durante la llamada nacional, líderes del movimiento explicarán la “urgencia moral” y la estrategia detrás de la movilización del 28 de marzo. Según los organizadores, el objetivo es proporcionar herramientas para que los participantes puedan protestar de manera segura, legal y efectiva contra tendencias autoritarias.

El impulso continuará con un evento coordinado en la plataforma Twitch, con el fin de ampliar el alcance del movimiento hacia nuevas audiencias digitales.

Estas protestas están respaldadas por una amplia red de organizaciones civiles y sindicales, entre ellas la ACLU, la American Federation of Teachers, la Human Rights Campaign, MoveOn, la National Education Association y SEIU, entre otras.

La jornada del 28 de marzo se perfila como una de las mayores movilizaciones recientes en el país, con miles de eventos simultáneos y millones de participantes esperados. Los organizadores insisten en que se tratará de protestas pacíficas y legales, centradas en la defensa de la democracia y los derechos civiles.

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