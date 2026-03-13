Líderes europeos critican decisión de Trump de suavizar sanciones a Rusia

La decisión del gobierno de Donald Trump de aliviar temporalmente algunas sanciones al petróleo ruso ha generado una fuerte reacción entre varios líderes europeos, que consideran la medida un error en un momento especialmente delicado para la seguridad internacional.

De acuerdo con información publicada por Politico, la administración estadounidense permitió la venta y entrega de cargamentos de petróleo ruso que habían quedado varados en el mar. La medida busca contener el fuerte aumento en los precios de la energía que se ha registrado tras la escalada de tensiones en Medio Oriente.

Sin embargo, para varios gobiernos europeos, la decisión podría tener consecuencias más amplias, especialmente en el contexto de la guerra entre Rusia y Ucrania.

Temor a que Rusia fortalezca su maquinaria de guerra

El canciller alemán Friedrich Merz fue uno de los primeros en cuestionar públicamente la decisión. Durante declaraciones junto al primer ministro de Noruega, Jonas Gahr Støre, aseguró que permitir nuevas ventas de petróleo ruso podría fortalecer la capacidad financiera de Moscú.

“Creemos que eso es un error”, dijo Merz. Según el canciller, el problema actual está más relacionado con los precios que con una escasez real de suministro energético.

Para Berlín y otros socios europeos, la preocupación es clara: que Rusia aproveche la actual crisis energética para obtener recursos adicionales que luego puedan destinarse a su ofensiva militar en Ucrania.

El presidente de Ucrania, Volodymyr Zelenskyy, expresó una inquietud similar. Desde París, el mandatario afirmó que levantar parcialmente las sanciones podría traducirse directamente en más financiamiento para el ejército ruso.

Macron insiste en mantener la presión sobre Moscú

Emmanuel Macron también dejó claro que el aumento en los precios de la energía no debería convertirse en una razón para modificar la política de sanciones contra Rusia.

Para el presidente francés, la postura acordada por el grupo de países del G7 sigue siendo mantener la presión económica sobre Moscú mientras continúe la invasión de Ucrania.

Varios líderes europeos insisten en que aliviar sanciones a Rusia podría terminar teniendo un costo político y militar mayor en el largo plazo.

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