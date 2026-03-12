Gobierno de Trump permite compra temporal de petróleo ruso para aliviar mercado energético

Con el objetivo de aliviar la presión sobre los mercados energéticos y contener el aumento del precio del crudo provocado por la guerra en Irán, el Gobierno de Estados Unidos autorizó temporalmente a los países a comprar petróleo ruso que ya se encuentra en tránsito marítimo.

En un giro inesperado a las sanciones a la industria petrolera de Rusia, el Departamento del Tesoro anunció este jueves una licencia especial que permitirá la venta y entrega a nivel mundial de este hidrocarburo que ya esté cargado en buques, medida que estará vigente hasta el 11 de abril.

Según explicó el secretario del Tesoro, Scott Bessent, se trata de una acción limitada y de corto plazo destinada a estabilizar el mercado energético internacional.

En un mensaje publicado en la red social X, Bessent afirmó que la decisión busca aumentar temporalmente la oferta global de crudo. “Hay cientos de millones de barriles de crudo sancionado en el mar y, en esencia, al retirar las sanciones podemos crear oferta”, señaló el funcionario (BSS/AFP).

El secretario del Tesoro también subrayó que la exención “es una medida cuidadosamente limitada y de corto plazo” que se aplica únicamente al petróleo que ya estaba en tránsito, por lo que “no proporcionará un beneficio financiero significativo al Gobierno ruso”.

La decisión se produce en medio de una fuerte volatilidad en los mercados energéticos derivada del conflicto en Medio Oriente. El enfrentamiento entre Estados Unidos, Israel e Irán ha provocado interrupciones en rutas clave de transporte de hidrocarburos, particularmente en el estrecho de Ormuz, uno de los principales corredores del comercio mundial de petróleo.

Dado el contexto, el precio del barril de crudo superó los 100 dólares, impulsado por la incertidumbre sobre el suministro global. Según reportes de medios internacionales, el gobierno estadounidense busca evitar que la escalada de precios afecte a la economía global y agrave la inflación energética.

La medida amplía una decisión previa adoptada por Washington la semana pasada, cuando el Tesoro autorizó durante 30 días a la India a comprar petróleo ruso que se encontraba varado en el mar debido a las interrupciones en las rutas marítimas provocadas por el conflicto regional.

Por su parte, el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, afirmó que el aumento en los precios del crudo podría beneficiar a la economía estadounidense debido a su alta producción energética. En un mensaje difundido en Truth Social escribió que su país “es, con diferencia, el mayor productor de petróleo del mundo, así que, cuando suben los precios del petróleo, ganamos mucho dinero”.

