Familias de Riverside, en alerta tras detectarse actividad de ICE

Grupos activistas defensores de la comunidad inmigrante del condado de Riverside manifestaron su preocupación después de reportarse actividad del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) en zonas cercanas a campus escolares.

Los grupos comunitarios dijeron que se detectó este miércoles 4 de noviembre de 2026 la presencia de agentes federales de inmigración en la ciudad de Moreno Valley, entre los que estuvo un incidente que ocurrió afuera de una escuela primaria durante la hora de entrada de los estudiantes.

Una grabación de video parece mostrar a agentes de ICE en el momento en que detienen a un hombre mayor en el exterior de Sunnymead Elementary School.

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“Tienen que dejar de separar familias“, se escucha decir a una persona en el video, presentado por la cadena ABC.

Según los padres, el operativo de ICE de este miércoles fue el segundo que se registra en las cercanías de Sunnymead Elementary School en las últimas semanas.

El incidente que ocurrió en la escuela primaria dejó preocupadas a las familias de Moreno Valley, sobre todo porque los agentes federales llevan sus operativos a las zonas escolares.

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“No deberían hacer eso delante de los niños. Los estudiantes gritaban: ‘¡La Migra, la Migra!’“, expresó Ángela Álvarez, quien es madre de estudiantes.

El operativo de ICE en Sunnymead Elementary School fue uno de al menos otros tres avistamientos distintos de agentes federales de inmigración que se reportaron la mañana de este miércoles en la ciudad de Moreno Valley.

Entre los lugares donde fueron vistos los agentes de ICE la mañana del miércoles en Moreno Valley están:

Sunnymead Elementary School.

Ellsworth Street y Goldencrest Drive.

Indian Street y Bay Avenue.

McDonald’s en Alessandro Boulevard.

“Es desgarrador, porque se trata simplemente de personas que trabajan, que intentan ganarse la vida“, declaró uno de los testigos de los operativos de ICE en Moreno Valley, quien se identificó únicamente como Isaac.

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De acuerdo con la Coalición del Interior por la Justicia para los Inmigrantes, su equipo respondió a los informes que se recibieron en Moreno Valley para verificar los operativos de agentes de ICE, así como para ofrecer ayuda a las familias afectadas.

“Hoy (miércoles), en Moreno Valley, se produjeron al menos seis arrestos en menos de dos horas y media“, aseguró la subdirectora de la coalición, Lizbeth Abeln.

La activista aseguró que muchos de los arrestos involucraron a personas que representaban el principal sustento económico para sus familias.

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“Muchas veces vemos, como hoy, que se llevan a trabajadores, a la cabeza de la familia. No saben qué hacer a continuación, intentan averiguar cómo van a pagar el alquiler, las facturas y, sobre todo, cómo buscar ayuda legal”, agregó.

La actividad de las agencias federales de inmigración cerca de las escuelas generó temor entre los estudiantes y sus familias, lo que puede desalentar la asistencia a las aulas.

Algunas familias comenzaron a organizarse para tener voluntarios que se ofrecen a transportar a los estudiantes de las familias que pueden estar en peligro de ser detenidos por ICE.

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“Por motivos de seguridad operativa y para protección de nuestros agentes, ICE no divulgará ni comentará los operativos policiales“, dijo el Departamento de Seguridad Nacional en un comunicado.

“Todos los días, el DHS hace cumplir las leyes de la nación en todo el país, incluyendo California”, añadió la agencia federal, sin hacer ninguna mención en particular sobre los operativos migratorios en el condado de Riverside.

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