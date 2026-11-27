Rayados de Monterrey recibió un duro golpe en su preparación para el duelo definitivo de los cuartos de final ante el América, luego de confirmarse que los atacantes Hugo Cuypers y Diego Rossi quedaron descartados por lesión para hacer el viaje a la Ciudad de México y disputar el encuentro de vuelta este sábado en el Estadio Banorte.

El conjunto dirigido por Matías Almeyda ya tenía que lidiar con la sensible ausencia por suspensión del defensor Ricardo Chávez tras lo ocurrido en el partido de ida, donde el empate sin goles supo a gloria para la Pandilla ante el dominio azulcrema, pero ahora el panorama ofensivo luce todavía más comprometido para buscar el pase a semifinales.

? ¡RAYADOS PIERDE DOS PIEZAS PARA LA VUELTA!



Malas noticias para Monterrey de cara al duelo ante América. Hugo Cuypers, por un microdesgarro en la pierna derecha, y Diego Rossi, por una molestia muscular en la espalda, quedaron descartados y no viajarán a la Ciudad de México.? pic.twitter.com/9d5xFgf3bQ — Multimedios Deportes (@mmdeportesmx) November 27, 2026

En el caso del artillero Hugo Cuypers, el cuerpo médico del club regiomontano determinó que presenta un microdesgarro en la pierna derecha que le impide ver actividad este fin de semana, por lo que el futbolista permanecerá en la Sultana del Norte para continuar con su proceso de rehabilitación y evitar una recaída mayor.

A esta dolorosa baja en el eje del ataque se sumó la del delantero uruguayo Diego Rossi, quien tampoco entró en la convocatoria oficial del estratega argentino debido a una persistente molestia muscular en la espalda que no le permitió entrenar al parejo del grupo durante el cierre de la semana.

Ante este escenario de emergencia en la delantera albiazul, se abre la puerta para que el atacante Uros Djurdjevic regrese a una convocatoria oficial con el primer equipo del Monterrey, situación que no ocurría desde el pasado mes de octubre cuando tuvo participación en el encuentro amistoso frente a Toluca disputado en Houston, Texas.

? Según información de @FelipeGalindot:



? Hugo Cuypers podría perderse el duelo del sábado ante Club América, el panorama estaría complicado con la lesión que sufrió ayer.



? El día de mañana se confirmaría si estaría o no Diego Rossi el día sábado. Aún está en veremos. pic.twitter.com/tWaGzwLn9m — DLPTLV (@dlptlv) November 27, 2026

La posible reaparición del ariete europeo representa una apuesta arriesgada pero necesaria para el cuerpo técnico regiomontano, ya que la falta de ritmo competitivo podría pasarle factura en un escenario de máxima exigencia como la liguilla del futbol mexicano, donde cada error se paga con la eliminación directa.

Por su parte, el estratega Matías Almeyda tendrá que echar mano de toda su experiencia en fases finales para recomponer el rompecabezas táctico de la Pandilla, sabiendo que el América saldrá a imponer condiciones desde el silbatazo inicial frente a su afición con el objetivo de sellar su boleto a la siguiente ronda.

¿Y SI SÍ, RAYADOS? ???



Aunque está prácticamente descartado para el sábado, Diego Rossi viajó con el equipo a la CDMX; caso contrario a Hugo Cuypers, quien se quedó en la ciudad y es baja confirmada. ??



¿Tendrá minutos en la capital? #DiegoRossi #HugoCuypers #LigaMX? pic.twitter.com/m9Ti8vxUDz — POSTA Deportes (@POSTADeportes) November 27, 2026

La plantilla del Monterrey emprenderá el vuelo hacia la capital del país este viernes con arribo programado alrededor de las cuatro de la tarde, listos para concentrarse y afinar los últimos detalles de un compromiso donde están obligados a mostrar su mejor versión colectiva para dar la campanada en territorio azulcrema.

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