América dejó escapar una oportunidad de oro para sentenciar prácticamente la eliminatoria en el Estadio BBVA y terminó firmando un amargo empate 0-0 frente a unos Rayados que resistieron con diez hombres casi todo el partido.

A pesar de jugar con superioridad numérica durante ochenta minutos, el equipo de Guillermo Almada careció de contundencia y dejó con vida al cuadro regiomontano en la ida de los cuartos de final del Apertura 2026.

¿Increíble falla de Borja o suerte del Mochis Cardenas? ??#AguilaORayado pic.twitter.com/j72kZ2wamL — TUDN USA (@TUDNUSA) November 26, 2026

El encuentro se inclinó muy temprano a favor del conjunto azulcrema luego de que Ricardo Chávez perdiera la cabeza apenas al minuto diez.

El lateral albiazul le propinó una plancha clarísima en la rodilla a Óscar Perea, acción en la que el silbante Cáceres Hernández mostró primero tarjeta amarilla, pero tras revisar el monitor del VAR corrigió su decisión y lo mandó a las regaderas.

¡Noooo! Mochis Cárdenas le quita el primero a Zendejas ¡Ya es la figura del partido! ????#AguilaORayado pic.twitter.com/9QmU9wSoEc — TUDN USA (@TUDNUSA) November 26, 2026

Con el hombre de más sobre el rectángulo verde, las Águilas se adueñaron por completo de la posesión del esférico, pero se toparon con una muralla infranqueable llamada Luis Cárdenas.

El guardameta de La Pandilla se vistió de héroe desde el minuto veinticuatro al recostar con reflejos felinos para desviar un peligroso disparo de larga distancia de Erick Sánchez.

La presión visitante aumentó conforme avanzaba la primera mitad, pero el cero se mantuvo colgado gracias a las intervenciones milagrosas bajo los tres palos.

Al minuto cuarenta y dos, Óscar Perea sacó un zapatazo desde fuera del área que sufrió un desvío en el camino, obligando al Mochis Cárdenas a lanzarse de forma espectacular para evitar lo que ya se cantaba como el primero.

Para la parte complementaria, el guion del compromiso no cambió y el América siguió perdonando frente al marco rival a pesar de los espacios que dejaba el conjunto dirigido por Matías Almeyda.

Al minuto cincuenta y cinco, Brian Rodríguez comandó un contragolpe letal y filtró un balón al espacio para Alejandro Zendejas, pero Cárdenas achicó con valentía y tapó el mano a mano.

¡Cotaaaaaa! Vuelo impecable que evita el primero de Rayados ??#AguilaORayado pic.twitter.com/hSM87q1fY1 — TUDN USA (@TUDNUSA) November 26, 2026

Diez minutos más tarde, al sesenta y cinco, volvió a aparecer la misma sociedad ofensiva cuando Brian Rodríguez envió un centro raso desde la banda izquierda hacia el corazón del área.

El delantero colombiano Miguel Borja conectó de pierna zurda buscando el ángulo inferior, pero nuevamente el arquero regiomontano reaccionó a tiempo para rechazar el esférico con la pierna derecha.

Incluso el Monterrey estuvo a punto de dar la campanada al minuto setenta y dos mediante un disparo de media distancia de Fidel Ambriz que exigió un lance salvador de Rodolfo Cota.

De esta manera, el silbatazo final confirmó la frustración americanista por haber dejado ir vivo a un rival que jugó prácticamente todo el encuentro en inferioridad numérica.

?? Imágenes sensibles: Fuerte choque entre Israel Reyes y Fidel Ambriz que requiere atención médica! #AguilaORayado pic.twitter.com/7wlvNI5cHs — TUDN USA (@TUDNUSA) November 26, 2026

Con este empate sin anotaciones en la Sultana del Norte, los pupilos de Guillermo Almada conservan la ventaja del criterio de desempate por su mejor ubicación en la tabla general.

Para el duelo de vuelta este sábado veintiocho de noviembre a las 21:10 horas en el Estadio Banorte, al América le bastará cualquier empate o victoria, mientras que Rayados está obligado a ganar.

Seguir leyendo:

– América recupera a Brian Rodríguez, pero Henry Martín es duda vs. Monterrey

– Matías Almeyda exige respeto y continuidad hasta 2030 para Rafael Márquez en el Tricolor

– Brian Rodríguez sigue lesionado y se mantiene entre algodones para la visita de América a los Tigres











