Las Águilas del América reciben una de cal por otra de arena en la antesala de su debut en la Liguilla del Apertura 2026, pues aunque recuperan al uruguayo Brian Rodríguez para visitar al Monterrey, encienden las alarmas ante la posible baja de su capitán y hombre gol Henry Martín.

El delantero yucateco, quien cerró la fase regular como el mejor artillero mexicano del certamen con 11 anotaciones en su cuenta personal, sufrió una molestia muscular en el cuádriceps durante la práctica de este martes que lo obligó a trabajar por separado en el área de fisioterapia.

Reporta @Leonlec que Brian Rodríguez sí hizo el viaje a Monterrey y podrá tener minutos, esta tiene que ser la liguilla del Rayito????



Henry Martín acudió a terapia por un tema muscular pero también podrá jugar?? pic.twitter.com/mOPE7BfZS3 — Roberto Haz (@tudimebeto) November 24, 2026

Esta situación física pone en serios aprietos el esquema ofensivo del técnico Guillermo Almada, ya que el atacante tricolor corre el riesgo de quedarse sin ver minutos en el compromiso de ida de los cuartos de final frente a la peligrosa escuadra regiomontana.

A pesar de los focos rojos encendidos en el campamento de Coapa, el cuerpo técnico azulcrema decidió incluir a su capitán en la convocatoria que hará el viaje a la Sultana del Norte, aguardando hasta las horas previas al silbatazo inicial para definir si lo arriesga en la alineación titular.

La buena noticia para el conjunto capitalino pasa por el regreso del Rayito Rodríguez, quien dejó atrás sus dolencias físicas y se reporta listo para volver a darle desequilibrio, velocidad y profundidad por las bandas al tercer lugar de la tabla general en el arranque de la fiesta grande.

Aunque el plantel azulcrema viaja con todas sus armas hacia territorio norteño, la gran incógnita en el vestidor americanista radica en la dosificación de cargas y la cantidad de minutos que realmente podrán disputar tanto el extremo charrúa como el goleador mexicano.

Del otro lado de la cancha aguardan los Rayados dirigidos por el experimentado Matías Almeyda, un estratega que buscará aprovechar el cobijo de su afición en el Gigante de Acero para dar un golpe de autoridad sobre la mesa frente a uno de los pesos pesados del futbol mexicano.

?¡ÚLTIMO MOMENTO!?



Brian Rodríguez YA ENTRENA al parejo del equipo. ?



El Uruguayo tiene altas posibilidades de regresar a la convocatoria contra Monterrey. ???



¡¡GRAN NOTICIA!! ¡¡VENGA RAYO!! ??



?? vía: @marcelinofc pic.twitter.com/fGxjd9UDdP — Resaca Americanista (@ResacaAmerica) November 23, 2026

Con la presión a tope por tratarse de una eliminatoria de matar o morir, el cuadro regio intentará explotar cualquier fisura en el ataque visitante para tomar ventaja en la serie y obligar a los capitalinos a remar contracorriente en el compromiso de vuelta.

De esta manera, Guillermo Almada afrontará su primera Liguilla al frente del América con la obligación de sacar un resultado positivo de visitante, resolviendo sobre la hora el rompecabezas de su ofensiva entre el alivio de tener de vuelta a Brian Rodríguez y la incertidumbre por Henry Martín.

Seguir leyendo:

-Rafa Márquez cierra la puerta de la selección mexicana a Henry Martín y dice que no es necesario

– Henry Martín y su promedio goleador aumentan la polémica de su ausencia en la selección mexicana

– Henry Martín no estaría borrado de la selección de México pero enfrenta una dura lucha contra el tiempo











